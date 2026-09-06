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Entre las bajas y el valor del proceso: qué dejó el empate de Los Pumas contra Australia

Sin muchos titulares y con un recambio acelerado, el equipo de Contepomi rescató conclusiones valiosas en Mendoza. Del carácter mostrado al déficit de claridad en los metros finales, las claves de cara a noviembre.

POTENCIA. Rodrigo Isgró intenta quebrar la marca australiana en una acción ofensiva de Los Pumas.
POTENCIA. Rodrigo Isgró intenta quebrar la marca australiana en una acción ofensiva de Los Pumas. FOTO: UNIÓN ARGENTINA DE RUGBY.
Por Gonzalo Vera Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Los Pumas igualaron 28-28 ante Australia en Mendoza en un test match jugado con un plantel alternativo debido a 18 bajas obligadas entre lesiones y descansos.
  • Con una sola victoria en seis partidos este año, Contepomi aceleró el recambio juvenil, mostrando mayor carácter pero evidenciando falta de claridad ofensiva.
  • El rodaje de juveniles amplía la base del plantel para la ventana de noviembre, cuando retornen las figuras europeas para enfrentar a las potencias del norte.
Resumen generado con IA

Los números no le vienen sonriendo demasiado a Los Pumas: llevan una sola victoria en seis compromisos en lo que va del año. Sin embargo, medir el empate ante Australia en Mendoza solo por el marcador final deja afuera el contexto en el que se jugó. El test match en el Malvinas Argentinas se disputó sin el plantel estelar: 18 ausencias obligadas entre lesiones y el descanso de varias figuras que juegan en clubes europeos.

Esa salida de jugadores clave frenó el ritmo de armado del equipo, pero le dio rodaje a los más jóvenes. Felipe Contepomi eligió respaldarse en su propia filosofía en lugar de lamentar las bajas: “Hacer un balance en caliente y de toda esta primera mitad del año es difícil. Aunque somos competitivos y queremos ganar, no nos mueve el resultado en sí, sino cómo vamos progresando en nuestro desarrollo como equipo”, sentenció el head coach tras el 28 a 28 ante los Wallabies.

Las cinco semanas

Para el entrenador, el balance de este período fue “recontra positivo”. No porque no duelan las victorias que se escapan, sino porque la ventana sirvió para acelerar la madurez de jóvenes que hasta hace poco miraban al equipo por televisión. En solo cinco semanas de trabajo notó un grupo totalmente distinto al que arrancó, con los chicos de menor rodaje asimilando los estándares y comportamientos que pide el cuerpo técnico. Lo graficó con una frase contundente: “El primer día que llegaron, respecto a lo que es hoy, parece que estos chicos hubieran pasado cinco años con Los Pumas en vez de cinco semanas”.

A los cuatro debuts del partido frente a Sudáfrica en Santiago del Estero (Francisco Moreno, Leonel Oviedo, Juan Penoucos y Juan Martín Scelzo), en Mendoza se sumaron otros dos (Facundo Cardozo y Mateo Soler). En duelos de máxima exigencia ante potencias del Hemisferio Sur, el recambio dio la cara sin achicarse frente al roce físico.

Empuje sin claridad

En la cancha, esa renovación se tradujo en una actitud combativa. Respecto a presentaciones anteriores, el equipo dio una muestra de carácter en las facetas básicas del juego. “En cuanto a posesión y territorio estuvimos mucho mejor que el partido pasado y eso nos permitió tener en ciertos minutos el control del partido. Más allá de lo técnico, estratégico o táctico, creo que el equipo dio un paso enorme en cuanto a la urgencia y al despliegue, mostrando una intención muy buena”, destacó el entrenador.

Claro que el proceso no es lineal y convive con errores propios de la inexperiencia. La gran deuda sigue estando en la definición dentro de las 22 rivales, donde sobró empuje pero faltó claridad para quebrar el ingoal australiano. Esa falta de aplomo también se notó en la lectura del riesgo: en la última jugada de la tarde, con un hombre de menos, el equipo optó por seguir jugando la pelota durante más de diez fases en lugar de despejar, aunque finalmente resistió sin sufrir consecuencias. Como reconoció el capitán Pablo Matera: “Tal vez esa última situación tan cerca del ingoal nuestro no fue la decisión más inteligente, pero la intención y las ganas de ganarlo eran las mismas que en el primer minuto”.

La mira en noviembre

El empate corta una racha negativa y deja conclusiones para el cuerpo técnico. Pagar el derecho de piso hoy es el costo que se decidió asumir para ensanchar una estructura que después del Mundial de Francia había quedado angosta. En noviembre, con la segunda parte del Nations Championship ante potencias europeas y el regreso de los titulares habituales que militan en el Viejo Continente, el escenario será otro. Lo que dejó Mendoza, con un equipo diezmado, es la base sobre la que Contepomi espera construir los resultados que todavía faltan.

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