Entre las bajas y el valor del proceso: qué dejó el empate de Los Pumas contra Australia

Claro que el proceso no es lineal y convive con errores propios de la inexperiencia. La gran deuda sigue estando en la definición dentro de las 22 rivales, donde sobró empuje pero faltó claridad para quebrar el ingoal australiano. Esa falta de aplomo también se notó en la lectura del riesgo: en la última jugada de la tarde, con un hombre de menos, el equipo optó por seguir jugando la pelota durante más de diez fases en lugar de despejar, aunque finalmente resistió sin sufrir consecuencias. Como reconoció el capitán Pablo Matera: “Tal vez esa última situación tan cerca del ingoal nuestro no fue la decisión más inteligente, pero la intención y las ganas de ganarlo eran las mismas que en el primer minuto”.