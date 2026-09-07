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Egipto sentenció a la conductora Sarah Khalifa a la horca por narcotráfico

Una presentadora recibió la pena máxima por su presunta participación en una organización dedicada a producir drogas y la sentencia generó repercusiones y reavivó la discusión sobre la pena de muerte.

Egipto sentenció a la conductora Sarah Khalifa a la horca por narcotráfico
Instagram/sarah_khaliifa
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Un tribunal de Egipto condenó a la horca a la conductora Sarah Khalifa y a otras 11 personas, acusadas de liderar una red de narcotráfico y producción de drogas.
  • La banda operaba laboratorios clandestinos e importaba precursores químicos. Khalifa, quien negó los cargos, ya contaba con una condena previa por secuestro.
  • El fallo reactivó el debate internacional sobre la pena de muerte en el país, mientras la defensa planea apelar la sentencia bajo reformas judiciales vigentes.
Resumen generado con IA

El debate mundial acaba de abrirse por la condena a la horca que un tribunal de justicia ordenó para la presentadora, Sarah Khalifa de 39 años. La mujer y otras 11 personas recibieron la misma sentencia por comprar químicos que estarían destinados a la producción y venta de drogas. En los medios y redes sociales, se instaló nuevamente la discusión en torno a la pena de muerte.

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El debate mundial acaba de abrirse por la condena a la horca que un tribunal de justicia ordenó para la presentadora Sarah Khalifa, de 39 años. La mujer y otras 11 personas recibieron la misma sentencia por comprar químicos que estarían destinados a la producción y venta de drogas. En los medios y redes sociales, se instaló nuevamente la discusión en torno a la pena de muerte.

Para emitir la condena, el tribunal criminal consultó a Nazir Mohamed Ayyad, el Gran Muftí de Egipto. La sharía es la ley religiosa moral del islam que rige todos los aspectos de la vida y define lo permitido y lo prohibido. Aunque su opinión no es vinculante, Ayyad preside la Dar al-Ifta al-Misriyyah, institución encargada de emitir fatwas –dictámenes o pronunciamientos legales– y de orientar los asuntos religiosos del país.

Presentadora egipcia Sarah Khalifa es condenada a muerte

Khalifa fue acusada junto a 11 personas más de dirigir una banda organizada que importaba materias primas para la fabricación de drogas. La presentadora negó haberse dedicado a tales tareas y declaró no haber tenido contacto con ese tipo de actividades delictivas. “Nunca he fumado un cigarrillo en mi vida”, dijo en el tribunal, donde también sollozó y rezó pidiendo por sus padres.

Egipto sentenció a la conductora Sarah Khalifa a la horca por narcotráfico Instagram/sarah_khaliifa

Los medios también declararon que se secuestraron armas y municiones que no tenían licencia. El grupo almacenaba productos químicos en viviendas particulares y dos de ellas eran utilizadas como laboratorios, según medios estatales. Además, Khalifa ya tenía una condena de cinco años de prisión por secuestrar y herir a un joven.

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Las investigaciones constataron que tanto Sarah como su hermano Mohamed trabajaban como líderes necesarios de la organización criminal. Aunque la decisión fue tomada, la pena máxima también puede apelarse gracias a las recientes reformas judiciales. El cuadro inicial involucraba a 28 personas.

Quién es Sarah Khalifa, la mujer condenada a muerte en Egipto

La presentadora tiene un gran nivel de popularidad en Egipto. En sus redes sociales, su cuenta oficial –@sarah-khaliifa– tenía 2.5 millones de seguidores hasta hace 24 horas. A días de la viralización de su sentencia, la cuenta aumentó a 2.6 millones de seguidores.

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Hace poco tiempo, Khalifa había presentado un nuevo programa que conduciría en la televisión. Además de ser presentadora, es la dueña de Sara Clinic, un centro de atención de salud y belleza.

Cada una de sus últimas publicaciones elevó el engagement de la mujer condenada a la horca, ya que recibieron comentarios de todo tipo. En los posteos se cruzan mensajes de apoyo y de crítica hacia la mujer, así como interpretaciones de la sharía y reflexiones sobre el bien y el mal, el pecado y la figura de Dios.

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