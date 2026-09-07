Egipto sentenció a la conductora Sarah Khalifa a la horca por narcotráfico

El debate mundial acaba de abrirse por la condena a la horca que un tribunal de justicia ordenó para la presentadora, Sarah Khalifa de 39 años. La mujer y otras 11 personas recibieron la misma sentencia por comprar químicos que estarían destinados a la producción y venta de drogas. En los medios y redes sociales, se instaló nuevamente la discusión en torno a la pena de muerte.