Nicolás Maduro podría recibir la pena de muerte si lo hallan culpable por narcotráfico en Estados Unidos

En paralelo al avance judicial, el presidente estadounidense Donald Trump sostuvo el domingo que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela y aseguró que mantiene conversaciones con las nuevas autoridades del país, encabezadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez. “Necesitamos acceso total. Necesitamos acceso al petróleo y otras cosas en su país que nos permitan reconstruir su país”, afirmó Trump al ser consultado sobre sus demandas hacia la líder interina.