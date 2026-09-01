Patentamientos de 0 km: Tucumán cayó 16,8% interanual en agosto, en línea con el retroceso nacional

Durante la jornada se desarrollarán mesas de trabajo pensadas para capacitar, informar y compartir las principales novedades del sector, con contenidos clave para la gestión y el desarrollo del negocio de los concesionarios tales. Los temas serán el "Escenario y Ambiente de Negocios, Cliente 4.0, Post Venta de Autos y Motos, Hábitos y Comportamientos, Seguridad Vial, Negocios y Mercado automotriz; Servicios al Socio; Novedades Registrales, Impositivas y Legales en la comercialización; todo lo referente al mercado de Motos; Motivacion, Cliente Protegido, Aplicación de IA al negocio, Maquinarias Agrícolas, Tecnología e Innovación y Repuestos Genuinos", entre otros.