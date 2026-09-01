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Patentamientos de 0 km: Tucumán cayó 16,8% interanual en agosto, en línea con el retroceso nacional

En la provincia se patentaron 1.253 vehículos nuevos en el octavo mes. En el acumulado de los ocho meses del año, las ventas descendieron 18,6%, según datos de Acara.

Ventas de vehículos 0 km. ACARA
Ventas de vehículos 0 km. ACARA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • En agosto, los patentamientos de 0 km en Tucumán cayeron 16,8% interanual con 1.253 unidades, según ACARA, afectados por una demanda selectiva y la contracción nacional.
  • A nivel país las ventas bajaron 19,1% interanual. Aunque Tucumán creció 5,7% respecto a julio, acumula una retracción del 18,6% en los primeros ocho meses del año.
  • Concesionarios esperan un repunte atado a la reactivación económica y debatirán estrategias del sector en la convención regional de ACARA en Tucumán el 9 de septiembre.
Resumen generado con IA

El mercado de vehículos 0 km volvió a mostrar en agosto una fuerte caída interanual en Tucumán. Durante el mes se patentaron 1.253 unidades, lo que representó una baja del 16,8% respecto de agosto de 2025, cuando se habían registrado 1.506 vehículos.

Sin embargo, la comparación mensual mostró una recuperación. Los patentamientos en la provincia crecieron 5,7% frente a julio, mes en el que se habían contabilizado 1.185 unidades.

La evolución de Tucumán se dio en un contexto de retroceso del mercado automotor nacional. Según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), durante agosto se patentaron 44.415 vehículos en el país, una caída del 19,1% interanual frente a las 54.889 unidades registradas en agosto de 2025.

En comparación con julio, cuando se habían patentado 45.075 vehículos, el mercado nacional registró una baja del 1,5%.

En el acumulado de los ocho meses del año, Tucumán patentó 9.864 vehículos, frente a las 12.124 unidades del mismo período de 2025, lo que implicó una caída del 18,6%.

A nivel nacional, entre enero y agosto se patentaron 385.091 unidades, un 13,3% menos que en igual período del año anterior, cuando se habían registrado 444.256 vehículos.

"Demanda selectiva"

El presidente de Acara, Sebastián Beato, se refirió al comportamiento del sector: “El mercado sigue con una demanda selectiva que hay que conquistar y, si bien la caída interanual es importante, quiero destacar el esfuerzo que se está haciendo desde toda la cadena de valor para que estos números no sean más abultados”.

Además, sostuvo que las concesionarias esperan una mejora de las operaciones si continúa avanzando la actividad económica. “Estamos convencidos que en la medida que la actividad económica siga hacia arriba; nuestro sector va a ser destinatario de un mayor número de operaciones, pero hoy nos toca esperar y seguir consolidando una nueva oferta de movilidad que debe sumar a la venta de vehículos, mayores y mejores servicios asociados. En esa reconversión estamos trabajando fuerte”, completó Beato.

Convención sectorial

La Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) realizará la quinta Convención Regional del año y la sede será Tucumán. El evento reunirá a los concesionarios del noroeste del país el próximo 9 de septiembre, en el Hotel Sheraton, en la capital provincial.

"Será una jornada informativa, de capacitación y de debate que brindará herramientas para todos los referentes de concesionarias de autos, motos y maquinarias agrícolas de toda la región", señaló la entidad.

Bajo el lema “Anticiparse para competir: el nuevo negocio automotor”, la Convención contará con la participación de autoridades provinciales, invitados especiales, referentes de toda la cadena de valor y representantes de los concesionarios de la zona.

Durante la jornada se desarrollarán mesas de trabajo pensadas para capacitar, informar y compartir las principales novedades del sector, con contenidos clave para la gestión y el desarrollo del negocio de los concesionarios tales. Los temas serán el "Escenario y Ambiente de Negocios, Cliente 4.0, Post Venta de Autos y Motos, Hábitos y Comportamientos, Seguridad Vial, Negocios y Mercado automotriz; Servicios al Socio; Novedades Registrales, Impositivas y Legales en la comercialización; todo lo referente al mercado de Motos; Motivacion, Cliente Protegido, Aplicación de IA al negocio, Maquinarias Agrícolas, Tecnología e Innovación y Repuestos Genuinos", entre otros.

Se analizarán los desafíos y oportunidades de la movilidad. Los especialistas también compartirán su visión sobre el contexto económico, la competitividad y las tendencias que marcarán el futuro del mercado automotor.

"Las Convenciones Regionales de Acara se iniciaron en 2024, y son producto de una mirada federal de la institución que busca estar cerca de sus socios en todo el país generando el marco ideal para compartir una jornada de trabajo que incluyen los temas claves de la actividad, algo muy valorado por los concesionarios de todas las provincias. Durante 2024 y 2025 dijeron presente más de 8.000 socios en las veinte Convenciones Regionales realizadas", indicó la cámara.

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