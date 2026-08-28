El Banco Nación consolida su liderazgo en el financiamiento al agro, con una cartera agropecuaria de $4,5 billones y crecimiento récord

Este desempeño reafirma la posición del Banco Nación, como líder en el financiamiento a empresas, con una participación del 20% del mercado a julio de 2026. Su oferta crediticia alcanza una amplia variedad de destinos, entre los que se destacan: maquinaria agrícola (nueva y usada), camiones y utilitarios, maquinaria para riego, implementos agrícolas y tecnología aplicada al agro, capital de trabajo e inversión, productos sustentables, entre otros.