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Alemania: abatieron al presunto autor del atentado durante el Día del Orgullo en Berlín

El sospechoso, de 21 años, murió tras enfrentarse con un arma blanca a la policía. Está acusado del atropello masivo que causó un muerto y 29 heridos.

Atentado en Berlín. FOTO X @GFreiNews
Atentado en Berlín. FOTO X @GFreiNews
Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • La policía abatió este domingo en Berlín a Abdul B., sospechoso de matar a una persona y herir a 29 en un atropello en el Día del Orgullo, tras atacarlos con un arma blanca.
  • El sospechoso de 21 años huyó tras el ataque en Tiergarten. Tenía antecedentes por robo y una condena previa por intentar unirse al Estado Islámico en Siria.
  • Las autoridades investigan posibles cómplices tras detener a personas de su entorno, mientras la sociedad cuestiona la eficacia de los programas de desradicalización.
Resumen generado con IA

El presunto autor del atropello múltiple que dejó un muerto y 29 heridos durante la celebración del Día del Orgullo LGTBI en Berlín, fue abatido en la localidad de Spandau, en las afueras de la capital, durante una operación policial. Así lo informaron este domingo inicialmente varios medios y lo confirmó más tarde el portavoz de la policía capitalina, Florian Nath.

Las fuerzas especiales buscaban a Abdul B., un hombre alemán de 21 años. "Hacia las 18 horas el sospechoso del atentado en (el parque) Tiergarten fue localizado en una zona de parcelas ajardinadas en Spandau", indicó Nath. Al verse rodeado, "el sospechoso se acercó corriendo con un arma blanca hacia nuestros efectivos", que abrieron fuego, agregó.

"El sospechoso sufrió heridas tan graves que, aunque pudo ser reanimado por médicos de emergencias, falleció en el mismo lugar de los hechos", señaló Nath. 

Según la reconstrucción policial, Abdul B. había huido tras supuestamente atropellar el sábado por la noche a una multitud en el Tiergarten berlinés, y la policía no había logrado encontrarlo en la vivienda que compartía con su familia en el centro de la capital ni en otros lugares que fueron examinados, consignó la cadena DW con base a agencias internacionales.

Vínculo con Estado Islámico

La Fiscalía informó que B. tenía antecedentes por lesiones y robo y en mayo de este año había sido condenado a un año y diez meses de prisión por haber intentado unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria. Luego quedó en libertad condicional a la espera de que la justicia resolviera el recurso de la fiscalía, que pedía una pena más larga, y estaba participando entretanto en un programa de desradicalización.

La policía buscaba a Abdul B., de 21 años. La policía buscaba a Abdul B., de 21 años.

No se ha descartado aún que el sospechoso contara con cómplices de algún tipo, y la policía ha arrestado a varias personas de su entorno para ser interrogadas, aunque todavía no hay informaciones oficiales sobre su posible papel en el atentado.

La responsable de Interior de Berlín, Iris Spranger, declaró a "Bild" que estaba "agradecida con las fuerzas de seguridad por haber localizado tan rápidamente al atacante". "Es un logro extraordinario", señaló.

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