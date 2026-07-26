Alemania: abatieron al presunto autor del atentado durante el Día del Orgullo en Berlín

Vínculo con Estado Islámico

La Fiscalía informó que B. tenía antecedentes por lesiones y robo y en mayo de este año había sido condenado a un año y diez meses de prisión por haber intentado unirse al grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Siria. Luego quedó en libertad condicional a la espera de que la justicia resolviera el recurso de la fiscalía, que pedía una pena más larga, y estaba participando entretanto en un programa de desradicalización.