Vuelve la Feria del Alfajor a Tucumán y estas son las primeras marcas confirmadas

Resumen para apurados
- Tucumán recibirá la segunda Feria del Alfajor del 17 al 19 de julio en la Sociedad Rural. El evento gratuito busca federalizar el sector y seleccionar recetas para el Mundial.
- Tras el éxito de la edición anterior, el encuentro contará con música en vivo y marcas confirmadas como Hidalgo y Malambo, además de la presencia de los campeones mundiales 2025.
- La feria posiciona a la provincia como un polo gastronómico regional. Se espera que la masiva afluencia de público impulse la economía local y la visibilidad de marcas emergentes.
Por segundo año consecutivo, la Feria Argentina del Alfajor desembarcará en la provincia. El evento, que tuvo un gran éxito el año pasado en su primera llegada a Tucumán, ya tiene fecha y sitio definidos para su próximo encuentro con el público local. La celebración contará con sorteos, concursos, música en vivo y actividades pensadas para grandes y chicos.
La dinámica de la Feria busca lograr la representación más federal posible de los mejores alfajores del país. En su paso por Tucumán, la convocatoria buscará dar con las recetas más prometedoras de la región para ponerlas a competir al lado de las mejores del país. El punto cúlmine de la gran búsqueda nacional se dará con el Campeonato Mundial del Alfajor.
Cuándo será la Feria del Alfajor en Tucumán
El año pasado, la primera edición convocó a cientos de personas en la Sociedad Rural de Tucumán, donde los stands alfajoreros quedaron desiertos gracias a los compradores. En una primera prueba de lo que se convertiría en uno de los eventos pasteleros favoritos de los tucumanos, las provisiones parecen haberse quedado cortas en 2025.
Este año, la cita está pactada para el mismo lugar para el fin de semana del viernes 17, sábado 18 y domingo 19 de julio. La entrada será libre y gratuita, por lo que los interesados podrán llegar de 15 a 22 para recorrer todo el predio habilitado y probar los alfajores más tentadores.
La organización abrió la convocatoria hace semanas para que los interesados pudieran contar con su propio stand en el evento. La Feria del Alfajor ya dio a conocer algunas de las marcas tucumanas que estarán participando. Entre ellas: Zol Alfajores, Delicias M&C, Alfajores del Tucumán, Sr. Alfajor, Alta Pinta Alfajores Artesanales, Yemas del Uruguay, Malambo, Sweet Bee, Dulzuras de la Estancia, Panza Verde, Hidalgo, Tinkuy y muchas más.
Se espera también la llegada de los campeones del Mundial del Alfajor 2025. El año pasado, llegaron a Tucumán los fabricantes del favorito elegido por el jurado, por lo que el público local pudo degustar el alfajor considerado como el mejor de Argentina.