Vuelve la Feria del Alfajor a Tucumán y estas son las primeras marcas confirmadas

La dinámica de la Feria busca lograr la representación más federal posible de los mejores alfajores del país. En su paso por Tucumán, la convocatoria buscará dar con las recetas más prometedoras de la región para ponerlas a competir al lado de las mejores del país. El punto cúlmine de la gran búsqueda nacional se dará con el Campeonato Mundial del Alfajor.