Política

Beatriz Avila celebró el dictamen favorable para una nueva ley de biocombustibles

La senadora tucumana destacó el compromiso de los gobernadores y de las autoridades nacionales para lograr avances en este nuevo marco regulatorio.

Beatriz Avila calificó a la resolución como “una gran noticia” para Tucumán y para las provincias productoras de bioenergía.
Beatriz Avila calificó a la resolución como “una gran noticia” para Tucumán y para las provincias productoras de bioenergía.
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • Comisiones del Senado emitieron dictamen para una ley de biocombustibles que sube el corte obligatorio, avance celebrado por la senadora Beatriz Ávila para impulsar la producción.
  • El proyecto consensuado eleva el corte de bioetanol al 15% y de biodiésel al 10%, garantizando un piso para el sector azucarero y una estabilidad del régimen por 15 años.
  • La norma beneficiará a 19 ingenios y más de 45.000 trabajadores en Tucumán, permitiendo a las provincias ampliar cupos y consolidar las energías renovables como motor económico.
Resumen generado con IA

La posibilidad de avanzar con una nueva ley de biocombustibles quedó más cerca luego de que las comisiones de Minería y Presupuesto dieran dictamen al proyecto que prevé ampliar el corte de los combustibles para impulsar las energías renovables. Beatriz Avila (Bloque Independencia) calificó a la resolución como “una gran noticia” para Tucumán y para las provincias productoras de bioenergía. “Detrás de esta iniciativa hay trabajo y producción”, dijo.

El dictamen prevé un incremento del corte para bioetanol del 12 al 15 por ciento, con un piso del 6% asegurado para la actividad azucarera. Avila impulsaba llegar al 18%, pero finalmente se consensuó una cifra intermedia y su entrada en vigencia en un plazo de un año a partir de la sanción de la ley. El dictamen también prevé sostener el incremento por un lapso de 15 años para preservar las inversiones y declararlo de interés público. Para el caso del biodiesel el incremento del corte sería del 7,5% al 10%.

“Otro punto muy interesante del dictamen es la posibilidad de que las provincias incrementen, en sus jurisdicciones, el cupo del 15%. Eso abre una gran posibilidad para la actividad azucarera y para los tucumanos. Detrás de esto hay 19 ingenios y más de 45 mil trabajadores. Hay un gran esfuerzo y el consenso se logró con el aporte de muchos sectores”, precisó.

Avila destacó el compromiso de los gobernadores y de las autoridades nacionales para lograr avances en este nuevo marco regulatorio. “Tucumán no tiene  litio, ni petróleo pero encuentra en el alcohol una alternativa de futuro. Es un gran avance para la provincia y esperamos que pronto se convierta en ley”, concluyó.

Temas Beatriz AvilaHonorable Senado de la Nación Argentina
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