Beatriz Avila celebró el dictamen favorable para una nueva ley de biocombustibles

El dictamen prevé un incremento del corte para bioetanol del 12 al 15 por ciento, con un piso del 6% asegurado para la actividad azucarera. Avila impulsaba llegar al 18%, pero finalmente se consensuó una cifra intermedia y su entrada en vigencia en un plazo de un año a partir de la sanción de la ley. El dictamen también prevé sostener el incremento por un lapso de 15 años para preservar las inversiones y declararlo de interés público. Para el caso del biodiesel el incremento del corte sería del 7,5% al 10%.