Sobre “La Odisea” en Tucumán

Los poemas de Homero fueron, antes que libros de aventuras, enseñanzas orales. Imaginen lo fascinante del momento, un cuentista golpea su bastón y comienza su relato en una noche sin más luz que la luna y las estrellas. Sin más luz que la concebible entonces, que a su vez es impensable para nosotros. En fin. La Ilíada y La Odisea enseñaban quiénes eran los dioses, cómo se recibía a un extranjero, qué debía hacerse con los muertos, cómo se conducía una casa y qué podía esperarse del destino. Los griegos escuchaban, memorizaban y repetían sus versos. Cuando Platón recoge la idea de Homero como “el educador de Grecia”, reconoce esa autoridad, aunque el pueblo griego era demasiado innovador como para no discutirlo.