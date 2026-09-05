Kilómetros recorridos, distintas generaciones y una misma pasión: las historias que coparon la previa de Los Pumas

Para las divisiones M10, M11 y M12 de la institución neuquina, el viaje es una fiesta total. Uno de los pequeños jugadores, todavía con la ropa deportiva puesta, cuenta cómo fue la mañana: “Estuvo re lindo, todavía me duele el hombro de uno al que tacleé, pero la pasamos muy bien y nos atendieron bárbaro”. Es su primera vez viendo a Los Pumas y la ansiedad por entrar a la cancha se mezcla con las ganas de ganarse algún premio en los juegos. A su lado escucha Valentina, hija de Soledad y la única chica de la categoría M11 del club: “Es la segunda vez que vengo a ver a Los Pumas, ya habíamos ido a Santiago del Estero. Lo que más me gusta es pasarla con amigos”, cuenta antes de irse junto a Soledad a buscar al resto del grupo, repartido entre las distintas atracciones.