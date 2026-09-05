Kilómetros recorridos, distintas generaciones y una misma pasión: las historias que coparon la previa de Los Pumas
En las afueras del Malvinas Argentinas, el Fan Fest reunió el cariño popular hacia un referente histórico, la emoción de una delegación infantil que viajó desde la Patagonia y la travesía de dos fanáticos que cruzaron el planeta desde Oceanía para seguir a los Wallabies.
Resumen para apurados
- Miles de hinchas se congregaron en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza para alentar a Los Pumas frente a Australia en el Fan Fest previo al trascendental encuentro.
- El evento convocó a figuras históricas como Serafín Dengra, una delegación infantil que viajó desde Neuquén y fanáticos australianos que llegaron tras recorrer miles de kilómetros.
- La masiva convocatoria reafirma el arraigo federal del rugby y el atractivo turístico y cultural que generan las giras internacionales del seleccionado nacional en el país.
Los food trucks despachan todo tipo de comidas y la música suena en los parlantes del Fan Fest montado detrás de una de las tribunas del Malvinas Argentinas. Chicos con camisetas de decenas de clubes de todo el país hacen fila para patear a los palos inflables por una gorra o una botella de recuerdo, mientras las familias buscan resguardo del frío entre mesas de madera y carpas de sponsors.
En medio de esa multitud, Serafín Dengra camina despacio, frena cada pocos metros para sacarse fotos y regala sonrisas, mientras todos se le acercan con el celular en mano. “La verdad que me hace sentir muy contento la gente, muchos abrazos... me hace sentir como si estuviera jugando de vuelta”, confiesa el histórico pilar del seleccionado nacional. A su alrededor, padres y abuelos les explican a los nietos quién era aquel referente del scrum argentino, mientras los más chicos lo reconocen por otro motivo. “Sí, la gente grande me vio jugar, y los chicos por mis videos en las redes, con el ‘Never pony’ y el ‘Pura sangre’ me tienen visto, pero me alegra igual”, cuenta Dengra.
A la hora de mirar el duelo ante los Wallabies, Dengra da su pronóstico: “Va a ser muy parejo. Si no perdemos la pelota y tenemos buen control, creo que Argentina es más equipo y de local tenemos más chances. Pero hay que jugar muy prolijo y cuidar la posesión”. Cuando la charla vira hacia Tucumán y el presente de Francisco Moreno, se entusiasma. “¡Impresionante! Moreno me encanta, es un verdadero animal. Se lo dije: ‘Hermano, la tenés que romper. Sos un jabalí fuerte, musculado, entrá a la cancha a comértelos a todos’”, cuenta entre risas. “Es un jugadorazo, un pilar para muchos años que arrancó joven y tiene un futuro profesional tremendo ahora que se va a Inglaterra”, analiza. “¡Vamos con todo Tucumán, musculando, animales!”, se despide con su clásica arenga.
Un sueño patagónico
A pocos metros de la euforia con “Serafo”, entre las banderas sobresale una delegación que llegó desde 900 kilómetros de distancia: son los chicos de Dinos Rugby Club, de Plaza Huincul, Neuquén. Soledad Naranbuena, una de las madres a cargo del contingente, cuenta el viaje: “Salimos el jueves a la noche desde nuestro club y llegamos el viernes por la tarde. Somos alrededor de 30 entre chicos y papás. Esta mañana tuvimos un encuentro hermoso en el Mendoza Rugby Club, coordinado con la gente de Teqüe. Los chicos jugaron, compartieron el tercer tiempo y quedaron súper felices”.
Para las divisiones M10, M11 y M12 de la institución neuquina, el viaje es una fiesta total. Uno de los pequeños jugadores, todavía con la ropa deportiva puesta, cuenta cómo fue la mañana: “Estuvo re lindo, todavía me duele el hombro de uno al que tacleé, pero la pasamos muy bien y nos atendieron bárbaro”. Es su primera vez viendo a Los Pumas y la ansiedad por entrar a la cancha se mezcla con las ganas de ganarse algún premio en los juegos. A su lado escucha Valentina, hija de Soledad y la única chica de la categoría M11 del club: “Es la segunda vez que vengo a ver a Los Pumas, ya habíamos ido a Santiago del Estero. Lo que más me gusta es pasarla con amigos”, cuenta antes de irse junto a Soledad a buscar al resto del grupo, repartido entre las distintas atracciones.
Pasión sin fronteras
Entre la marea celeste y blanca destacan Andrew y Helen Simpson, una pareja australiana oriunda del interior de Nueva Gales del Sur que voló miles de kilómetros para acompañar a los suyos. “Vinimos desde Sydney a Santiago de Chile, fueron doce horas de vuelo, después pasamos por Río de Janeiro y estuvimos recorriendo el norte argentino. La semana pasada estuvimos en Jujuy y fue fantástico, es un país muy amable”, cuenta Helen.
“Venimos del campo en Australia y los paisajes y el clima nos resultaron muy parecidos a lo que tenemos allá”, agrega Andrew, mientras la mujer se ajusta la bufanda entre risas: “Estábamos hablando de lo soleado y templado que fue el invierno hasta ahora, pero hoy en Mendoza se siente el frío”.
En el terreno deportivo, los Simpson conocen al detalle lo que pasa de ambos lados. En el bando de los Wallabies, Andrew no duda: “Mi favorito es Harry Wilson, porque viene del mismo pueblo que yo, Gunnedah”, detalla, mientras Helen se inclina por la potencia del joven Joseph Suaalii. Para con el lado albiceleste, el respeto es total. Destacan la admiración de años por Felipe Contepomi, ponderan el desequilibrio de Santiago Carreras y sorprenden con un dato fino: “Conocimos a los padres de Agustín Moyano, que juega en Western Force, así que lo seguimos muy de cerca”.
El partido se acerca y la música en los puestos del Fan Fest comienza a bajar su volumen. Las hamburguesas se terminan, los pibes de Plaza Huincul guardan sus premios en las mochilas y los Simpson se ubican en las plateas con sus abrigos amarillos. Adentro del rectángulo espera una batalla; afuera, la previa dejó claro que la ovalada no entiende de fronteras, kilómetros ni generaciones: la pasión es un idioma universal.