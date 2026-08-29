DeportesRugby

Los Pumas tendrán revancha rápida

En siete días Argentina volverá a enfrentar a Australia en Mendoza.

Los Pumas tendrán revancha rápida
Hace 1 Hs

En el estadio Malvinas Argentinas se jugará el segundo y último test match de la serie ante los Wallabies. Al seleccionado argentino de rugby solo le queda un partido más en el país y luego se despedirá del público local hasta el año próximo.

Tras esta gira por el país, los jugadores volverán a sus respectivos clubes y se reencontrarán para defender los colores argentinos en la ventana de noviembre del Nations Championship (que se jugará en el hemisferio norte).

El calendario de Los Pumas para lo que resta de 2026

5 de septiembre, a las 18. Los Pumas vs. Australia. Mendoza (Test-Match).

6 de noviembre, a las 17.10. Los Pumas vs. Irlanda. Dublín (Nations Championship).

14 de noviembre, a las 8.40. Los Pumas vs. Italia. Génova (Nations Championship).

21 de noviembre, a las 17.10. Los Pumas vs. Francia. París (Nations Championship).

27-28-29 de noviembre. Fin de semana de finales. Twickenham, Londres (Nations Championship)

Temas Felipe ContepomiSan Salvador de Jujuy
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los Pumas ajustan detalles en Jujuy antes del primer duelo con Australia

Los Pumas ajustan detalles en Jujuy antes del primer duelo con Australia

Francisco Moreno jugará en Newcastle Red Bulls tras la serie de Los Pumas ante Australia

Francisco Moreno jugará en Newcastle Red Bulls tras la serie de Los Pumas ante Australia

Nicolás Sánchez cambió el rugby por el running y completó los 21K de Buenos Aires

Nicolás Sánchez cambió el rugby por el running y completó los 21K de Buenos Aires

Lo más popular
Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo
1

Crimen en Tucumán: interceptaron a un policía para robarle la moto y lo mataron de un disparo

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú
2

Un financista tucumano quedó en el centro de un escándalo político con Keiko Fujimori en Perú

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios
3

Milei lanzó insultos y críticas ante alumnos secundarios

¿Qué está haciendo Manzur?
4

¿Qué está haciendo Manzur?

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro
5

Sanatorio Modelo: 80 años poniendo a la persona en el centro

Ranking notas premium
¿Qué está haciendo Manzur?
1

¿Qué está haciendo Manzur?

Fue el segundo Puma tucumano, lo apodaron “Leyenda” en Tucumán Rugby y casi no guarda sus logros: la historia de Jorge Posse
2

Fue el segundo Puma tucumano, lo apodaron “Leyenda” en Tucumán Rugby y casi no guarda sus logros: la historia de Jorge Posse

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?
3

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares
4

Filicidios en Tucumán: el peso de la ruralidad en las tragedias familiares

Litigio en la Municipalidad: No somos meros directores, afirmó una jueza de Faltas
5

Litigio en la Municipalidad: "No somos meros directores", afirmó una jueza de Faltas

Más Noticias
“Era el día que estaba esperando”: la emoción del padre de Victoria Sauze tras verla campeona del mundo

“Era el día que estaba esperando”: la emoción del padre de Victoria Sauze tras verla campeona del mundo

Majo Granatto y Agos Alonso tras la gloria de Las Leonas: Salimos a jugarle de igual a igual a un equipazo y las vimos asustadas

Majo Granatto y Agos Alonso tras la gloria de Las Leonas: "Salimos a jugarle de igual a igual a un equipazo y las vimos asustadas"

La China Cosentino y Juli Jankunas, campeonas del mundo, a pura emoción tras la victoria de la final

La "China" Cosentino y Juli Jankunas, campeonas del mundo, a pura emoción tras la victoria de la final

Quién es Cristina Cosentino, la heroína del arco que llevó a Las Leonas al título mundial

Quién es Cristina Cosentino, la heroína del arco que llevó a Las Leonas al título mundial

Video: la reacción de Luciana Aymar tras el título mundial de Las Leonas

Video: la reacción de Luciana Aymar tras el título mundial de Las Leonas

Las Leonas, campeonas del mundo: vencieron a Países Bajos y cambiaron el final de una historia conocida

Las Leonas, campeonas del mundo: vencieron a Países Bajos y cambiaron el final de una historia conocida

Video: el gol de “Majo” Granatto que llevó a Las Leonas a los penales ante Países Bajos

Video: el gol de “Majo” Granatto que llevó a Las Leonas a los penales ante Países Bajos

Victoria Sauze, la tucumana que dejó su huella en la final del Mundial

Victoria Sauze, la tucumana que dejó su huella en la final del Mundial

Comentarios