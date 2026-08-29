Los Pumas tendrán revancha rápida

En el estadio Malvinas Argentinas se jugará el segundo y último test match de la serie ante los Wallabies. Al seleccionado argentino de rugby solo le queda un partido más en el país y luego se despedirá del público local hasta el año próximo.
Tras esta gira por el país, los jugadores volverán a sus respectivos clubes y se reencontrarán para defender los colores argentinos en la ventana de noviembre del Nations Championship (que se jugará en el hemisferio norte).
El calendario de Los Pumas para lo que resta de 2026
5 de septiembre, a las 18. Los Pumas vs. Australia. Mendoza (Test-Match).
6 de noviembre, a las 17.10. Los Pumas vs. Irlanda. Dublín (Nations Championship).
14 de noviembre, a las 8.40. Los Pumas vs. Italia. Génova (Nations Championship).
21 de noviembre, a las 17.10. Los Pumas vs. Francia. París (Nations Championship).
27-28-29 de noviembre. Fin de semana de finales. Twickenham, Londres (Nations Championship)