Mentorías y talleres para fortalecer el “aprender haciendo”

El aprendizaje teórico se complementará con rondas de mentorías personalizadas donde los participantes interactuarán con expertos de la talla de Silvia Torres Carbonell y Juan Carlos Agostini para conversar sobre la función del líder desde la estrategia a la ejecución. Asimismo, se debatirán temáticas críticas de la actualidad, como la incorporación de Inteligencia Artificial en los negocios a cargo de Gustavo Lozano y Juan Guzmán Macías, y el liderazgo de equipos de alto rendimiento con Ramiro Muñoz de Salvita.