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Mentorías y talleres para fortalecer el “aprender haciendo”

El encuentro en la Ciudad Cultural jujeña permitirá compartir experiencias y realizar capacitaciones prácticas.

EMPRESARIOS Y DISERTANTES. En las ediciones de Endeavor participan empresarios que cuentan sus experiencias y expertos en distintas disciplinas.
EMPRESARIOS Y DISERTANTES. En las ediciones de Endeavor participan empresarios que cuentan sus experiencias y expertos en distintas disciplinas.
Por Santiago Mendieta Hace 4 Hs

Bajo la premisa de “aprender haciendo”, la propuesta que se realizará en la Ciudad Cultural de Jujuy pondrá el foco en situaciones concretas que atraviesan quienes emprenden, desde la necesidad de escalar un proyecto y conformar equipos hasta la construcción de una marca, la organización de prioridades y la búsqueda de nuevos mercados.

Además de las tradicionales charlas inspiracionales, uno de los principales atractivos de la jornada serán las mentorías y workshops, concebidos como espacios de intercambio directo con especialistas y referentes de distintas industrias. La idea es que los participantes puedan plantear sus inquietudes, incorporar herramientas y acceder a perspectivas diferentes para tomar decisiones en cada etapa de sus proyectos.

El evento abordará de forma directa los desafíos reales del ecosistema. Mariano Sáenz abrirá las ponencias con su charla sobre los “no” al emprender, explorando aquel camino difícil y poco difundido que transita todo fundador.

Posteriormente, el foco se trasladará al desarrollo federal con el panel titulado “Pensar en grande desde las provincias: Innovación, eficiencia y capital para crecer”. Moderado por Rosendo Grobocopatel, este espacio contará con la participación de líderes empresarios como Verónica Andreani, José Porta y Agustín Otero Monsegur, quienes analizarán las estrategias de expansión y competitividad desde las economías del interior.

Finanza y biotecnología

La capacitación técnica y la inspiración de impacto tendrán un rol protagónico en las conferencias individuales: Elena Alonso liderará una masterclass enfocada en el rediseño y optimización de las finanzas de los negocios.

La motivación y la superación personal llegarán de la mano de Silvio Velo, quien demostrará cómo el propósito claro anula las barreras en el desarrollo de cualquier proyecto.

La agenda también abrirá una ventana hacia las nuevas fronteras de la ciencia y la tecnología. Noel de Castro abordará, a través de un encuentro virtual, las dinámicas de la nueva industria espacial y entrenamientos espaciales.

Por su parte, Alejandro Buffo Sempé y Juan Pablo Fernández expondrán sobre el desarrollo de biotecnología de frontera orientada al metal más buscado del planeta.

Capacitación práctica

Además de las charlas principales, el evento ofrecerá espacios de formación interactiva liderados por instituciones clave como la Unión de Empresarios, Universidad Nacional de Jujuy (Unaje) y las facultades de Ciencias Agrarias y Ciencias Económicas de la UNJU.

El aprendizaje teórico se complementará con rondas de mentorías personalizadas donde los participantes interactuarán con expertos de la talla de Silvia Torres Carbonell y Juan Carlos Agostini para conversar sobre la función del líder desde la estrategia a la ejecución. Asimismo, se debatirán temáticas críticas de la actualidad, como la incorporación de Inteligencia Artificial en los negocios a cargo de Gustavo Lozano y Juan Guzmán Macías, y el liderazgo de equipos de alto rendimiento con Ramiro Muñoz de Salvita.

La jornada contará además con la participación de emprendedores locales como Laura Tórtora (Bioblends), Tomás Carrizo (Santiagouno), Marcelo Vásquez (Beplic) y Martín Gutierrez Viñuales (Soluciones Geoespaciales / Proyecto Pilemetrik), cerrando el encuentro con el tradicional Club del Pitch y un espacio de After networking diseñado para consolidar los vínculos y sinergias generados.

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