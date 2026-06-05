30 startups de todo el país fueron seleccionadas para el programa HIT 2026 de Endeavor

Resumen para apurados
- Endeavor Argentina seleccionó a 30 startups de todo el país para iniciar la edición 2026 de su programa de capacitación HIT, buscando potenciar proyectos de alto crecimiento.
- Los emprendedores de diversas regiones y sectores accederán a mentorías, consultorías estratégicas y espacios de networking liderados por expertos de la red nacional de Endeavor.
- Esta iniciativa consolida el carácter federal del ecosistema argentino, promoviendo el intercambio entre fundadores y proyectando el desarrollo y escalabilidad de los negocios.
Un total de 30 startups de distintas regiones del país comenzaron su participación en el High Impact Training (HIT), el programa insignia de Endeavor Argentina orientado a emprendimientos con alto potencial de crecimiento. La iniciativa reúne a proyectos provenientes de Córdoba, Cuyo, NOA, Patagonia y Rosario, además de la zona centro, consolidando el carácter federal de la propuesta.
A lo largo del programa, los emprendedores accederán a capacitaciones, mentorías personalizadas, consultorías estratégicas y espacios de networking que buscan fortalecer sus modelos de negocio, potenciar sus capacidades comerciales y consolidar sus estructuras organizacionales. La propuesta también incluye el acceso a la red nacional de Endeavor, integrada por mentores, especialistas y otros fundadores.
Durante el proceso de formación, los participantes trabajarán sobre ejes clave como estrategia comercial, ventas, liderazgo, planificación, comunicación y definición de objetivos (OKRs), con el acompañamiento de expertos del ecosistema emprendedor.
Uno de los aspectos distintivos del HIT es el intercambio entre pares. Emprendedores de diferentes regiones y sectores comparten experiencias, desafíos y aprendizajes, generando un entorno colaborativo que impulsa el crecimiento de sus empresas. En esta edición, la diversidad sectorial incluye proyectos vinculados a fintech, agtech, healthtech, edtech, energía, industria creativa y alimentación saludable.
"El HIT es una oportunidad para que emprendedores de distintas regiones del país accedan a herramientas, mentores y una comunidad que potencia su crecimiento. Lo que más valoramos del programa es el intercambio entre pares: fundadores que comparten desafíos, aprendizajes y experiencias para construir empresas cada vez más sólidas y escalables", señaló María Julia Bearzi, directora general de Endeavor Argentina.
En el caso del NOA, fueron seleccionadas ocho empresas que reflejan la diversidad y el dinamismo del ecosistema regional. Entre ellas se encuentra Sueldos Net, enfocada en la optimización de la gestión de nómina; Talenix, que propone soluciones para alinear el desarrollo del talento con los objetivos empresariales; y Watiq, dedicada a la producción de alimentos naturales y planes nutricionales para mascotas.
También integran la lista Filevel, que digitaliza el registro de marcas mediante una plataforma SaaS; CI Construcción Inteligente, orientada a mejorar la gestión de obras en pymes constructoras; y Matrix Política, que ofrece herramientas de análisis de datos para la toma de decisiones estratégicas en ámbitos gubernamentales y organizacionales.
A ellas se suman Landr by Develative, que utiliza inteligencia artificial para optimizar procesos en aseguradoras, y Climagoal, una plataforma que permite a clubes deportivos gestionar y reportar su impacto ambiental.
Desde la organización destacaron que los emprendimientos fueron seleccionados en función de su potencial de crecimiento, la capacidad de ejecución de sus equipos y su proyección de impacto en sus respectivos sectores. Con esta nueva edición, Endeavor refuerza su apuesta por el desarrollo del talento emprendedor en todo el país.