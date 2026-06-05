30 startups de todo el país fueron seleccionadas para el programa HIT 2026 de Endeavor

En el caso del NOA, fueron seleccionadas ocho empresas que reflejan la diversidad y el dinamismo del ecosistema regional. Entre ellas se encuentra Sueldos Net, enfocada en la optimización de la gestión de nómina; Talenix, que propone soluciones para alinear el desarrollo del talento con los objetivos empresariales; y Watiq, dedicada a la producción de alimentos naturales y planes nutricionales para mascotas.