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30 startups de todo el país fueron seleccionadas para el programa HIT 2026 de Endeavor

Se puso en marcha una nueva edición con emprendimientos de distintas regiones. Recibirán formación, mentorías y acceso a una red clave para escalar sus negocios.

El High Impact Training (HIT), programa insignia de Endeavor Argentina
El High Impact Training (HIT), programa insignia de Endeavor Argentina
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Endeavor Argentina seleccionó a 30 startups de todo el país para iniciar la edición 2026 de su programa de capacitación HIT, buscando potenciar proyectos de alto crecimiento.
  • Los emprendedores de diversas regiones y sectores accederán a mentorías, consultorías estratégicas y espacios de networking liderados por expertos de la red nacional de Endeavor.
  • Esta iniciativa consolida el carácter federal del ecosistema argentino, promoviendo el intercambio entre fundadores y proyectando el desarrollo y escalabilidad de los negocios.
Resumen generado con IA

Un total de 30 startups de distintas regiones del país comenzaron su participación en el High Impact Training (HIT), el programa insignia de Endeavor Argentina orientado a emprendimientos con alto potencial de crecimiento. La iniciativa reúne a proyectos provenientes de Córdoba, Cuyo, NOA, Patagonia y Rosario, además de la zona centro, consolidando el carácter federal de la propuesta.

A lo largo del programa, los emprendedores accederán a capacitaciones, mentorías personalizadas, consultorías estratégicas y espacios de networking que buscan fortalecer sus modelos de negocio, potenciar sus capacidades comerciales y consolidar sus estructuras organizacionales. La propuesta también incluye el acceso a la red nacional de Endeavor, integrada por mentores, especialistas y otros fundadores.

Durante el proceso de formación, los participantes trabajarán sobre ejes clave como estrategia comercial, ventas, liderazgo, planificación, comunicación y definición de objetivos (OKRs), con el acompañamiento de expertos del ecosistema emprendedor.

Uno de los aspectos distintivos del HIT es el intercambio entre pares. Emprendedores de diferentes regiones y sectores comparten experiencias, desafíos y aprendizajes, generando un entorno colaborativo que impulsa el crecimiento de sus empresas. En esta edición, la diversidad sectorial incluye proyectos vinculados a fintech, agtech, healthtech, edtech, energía, industria creativa y alimentación saludable.

"El HIT es una oportunidad para que emprendedores de distintas regiones del país accedan a herramientas, mentores y una comunidad que potencia su crecimiento. Lo que más valoramos del programa es el intercambio entre pares: fundadores que comparten desafíos, aprendizajes y experiencias para construir empresas cada vez más sólidas y escalables", señaló María Julia Bearzi, directora general de Endeavor Argentina.

En el caso del NOA, fueron seleccionadas ocho empresas que reflejan la diversidad y el dinamismo del ecosistema regional. Entre ellas se encuentra Sueldos Net, enfocada en la optimización de la gestión de nómina; Talenix, que propone soluciones para alinear el desarrollo del talento con los objetivos empresariales; y Watiq, dedicada a la producción de alimentos naturales y planes nutricionales para mascotas.

También integran la lista Filevel, que digitaliza el registro de marcas mediante una plataforma SaaS; CI Construcción Inteligente, orientada a mejorar la gestión de obras en pymes constructoras; y Matrix Política, que ofrece herramientas de análisis de datos para la toma de decisiones estratégicas en ámbitos gubernamentales y organizacionales.

A ellas se suman Landr by Develative, que utiliza inteligencia artificial para optimizar procesos en aseguradoras, y Climagoal, una plataforma que permite a clubes deportivos gestionar y reportar su impacto ambiental.

Desde la organización destacaron que los emprendimientos fueron seleccionados en función de su potencial de crecimiento, la capacidad de ejecución de sus equipos y su proyección de impacto en sus respectivos sectores. Con esta nueva edición, Endeavor refuerza su apuesta por el desarrollo del talento emprendedor en todo el país.

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