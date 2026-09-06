El efecto Alcaraz: moda, alegría y una nueva forma de ser campeón

Esa búsqueda de desconexión también aparece en los deportes que elige cuando no está compitiendo. En una entrevista con Vogue, contó que juega mucho al golf, que le gusta el pádel y que no practica fútbol porque le resulta demasiado demandante para un tenista. ATP, de hecho, publicó durante el US Open 2025 que el golf se había vuelto una vía de escape para él, con días libres usados para salir al campo e incluso con sus propios palos viajando cuando el calendario lo permite. En marzo, la Federación Internacional de Pádel también lo ubicó en Miami Premier Padel P1, donde bromeó con una hipótesis muy de época para el deporte español: él y Sinner contra Tapia y Coello.