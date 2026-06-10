Venció a Alcaraz, fue 49 del mundo, estuvo en la Copa Davis y esta semana juega en Tucumán

Muchos de los fans que lo esperaban se enamoraron de esa visión descontracturada y jocosa que se ve en los videos de sus aventuras por el circuito. En la noche del martes, cuando comenzó su partido pero se suspendió por la lluvia tras solo cinco games, Fede eligió quedarse un rato más, bajo el agua, peloteando con algunos niños. “Recibo mucho, mucho cariño. Eso me impresiona un poco. El martes las canchas estaban empapadas y llovía, pero yo veía que había venido un montón de gente y no la quería defraudar, pero bueno, en un momento ya no se podía jugar más. Me gusta ese afecto, quiero quedarme hasta el último día”, indicó.