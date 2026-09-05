Natación golpeó sobre el final, remontó a Lawn Tennis y se quedó con un clásico vibrante en el Regional del NOA

El resultado importaba. La tabla también. Pero era difícil mirar únicamente lo que estaba pasando dentro de la cancha. Cada avance, cada golpe y hasta cada cruce parecía inevitablemente conectado con lo que vendrá. Natación y Gimnasia venció 31-27 a Lawn Tennis en un clásico cargado de tensión por el Regional del NOA. Dentro de una semana volverán a verse las caras. Esta vez será por la final del Torneo del Interior B y habrá un título en juego.