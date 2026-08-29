Cardenales se hizo fuerte ante Los Tarcos y quedó como único líder del Regional

Cardenales tuvo que sufrir, corregir sobre la marcha y sostenerse desde la defensa para terminar festejando. El “Purpurado” derrotó 21-17 a Los Tarcos en un partido cambiante y se convirtió en el único líder del Regional del NOA, con 12 puntos. El equipo dirigido por Adrián Ghazarian encontró respuestas después de un comienzo adverso y construyó la victoria apoyado en su fortaleza defensiva, el juego territorial de Ignacio Cerrutti y la potencia de Francisco Abi Cheble.