Cardenales se hizo fuerte ante Los Tarcos y quedó como único líder del Regional
El “Purpurado” se impuso 21-17 en un partido cerrado, llegó a los 12 puntos y se subió a lo más alto del Regional del NOA. Francisco Abi Cheble, con dos tries, fue determinante para dar vuelta una historia que había comenzado cuesta arriba.
Resumen para apurados
- Cardenales derrotó 21-17 a Los Tarcos por la tercera fecha del Regional del NOA en Tucumán y se consagró como único líder del torneo.
- Tras un inicio adverso con un try rival a los 12 segundos, el local revirtió el resultado apoyado en su sólida defensa y dos tries de Abi Cheble.
- Con esta victoria, el conjunto Purpurado alcanzó las 12 unidades y se afianza como el principal candidato al título en el certamen regional.
Cardenales tuvo que sufrir, corregir sobre la marcha y sostenerse desde la defensa para terminar festejando. El “Purpurado” derrotó 21-17 a Los Tarcos en un partido cambiante y se convirtió en el único líder del Regional del NOA, con 12 puntos. El equipo dirigido por Adrián Ghazarian encontró respuestas después de un comienzo adverso y construyó la victoria apoyado en su fortaleza defensiva, el juego territorial de Ignacio Cerrutti y la potencia de Francisco Abi Cheble.
Los Tarcos necesitó apenas 12 segundos para golpear. Desde la salida del centro, la visita recuperó la pelota y Lucas Picón terminó apoyando el primer try de la tarde. La conversión puso rápidamente el marcador 7-0 y significó, además, la primera vez en este Regional que el “Rojo” consiguió abrir el marcador.
El comienzo parecía ideal para Los Tarcos. Cardenales tardó en acomodarse y tampoco pudo aprovechar sus primeras oportunidades para descontar. Cerrutti falló un penal a los tres minutos y, apenas tres minutos después, tuvo otra posibilidad que terminó estrellándose contra uno de los palos.
Sin embargo, con el paso de los minutos el desarrollo comenzó a cambiar. Cardenales encontró en la defensa uno de sus principales argumentos para meterse definitivamente en el partido. Apostó al contacto, mostró potencia en los tackles y consiguió frenar varias fases del conjunto del ex aeropuerto. La contracara estuvo en las formaciones fijas: sufrió en el line y, especialmente, en un scrum en el que Los Tarcos consiguió imponer condiciones durante varios pasajes.
Aun con esas dificultades, el “Purpurado” empezó a jugar cada vez más lejos de su ingoal. Cerrutti utilizó su patada para ordenar al equipo, ganar metros y trasladar la presión hacia campo rival. Y cuando apareció espacio, Abi Cheble se convirtió en la principal amenaza.
A los 24 minutos llegó la jugada que cambió el partido. Cardenales estaba con un jugador menos por una tarjeta amarilla cuando Abi Cheble interceptó una pelota en campo propio y aprovechó su potencia para recorrer el camino hacia el ingoal. Cerrutti convirtió y estableció el 7-7.
Desde allí, el local atravesó su mejor momento. A los 32 minutos, Cerrutti acertó un penal y puso por primera vez a Cardenales al frente (10-7). Tres minutos más tarde volvió a aparecer Abi Cheble. El wing protagonizó una gran acción individual, lanzó un autopase con el pie y terminó apoyando su segundo try para estirar la diferencia a 15-7.
Los Tarcos, de todos modos, consiguió reaccionar antes del descanso. A los 38 minutos, Franco Nicolás Juárez Haro apoyó el segundo try del “Rojo” y la posterior conversión dejó el marcador 15-14. Después de un primer tiempo de dominio repartido, apenas un punto separaba a ambos.
El complemento tuvo menos espacios y mucha más tensión. Cardenales apostó a sostener su estructura defensiva y administrar la ventaja, mientras Los Tarcos intentaba recuperar el protagonismo que había mostrado durante los primeros minutos. A los cuatro, Cerrutti convirtió un penal para establecer el 18-14, aunque la respuesta visitante fue inmediata: tres minutos después, Rodríguez acertó a los palos y volvió a dejar al “Rojo” a tiro, 18-17.
La diferencia mínima convirtió el tramo final en una batalla por cada metro. Los Tarcos tuvo herramientas para discutir el partido desde las formaciones fijas, pero no logró traducir esa superioridad en puntos. Cardenales, en cambio, volvió a encontrar tranquilidad en el pie de Cerrutti, que a los 21 minutos convirtió otro penal para establecer el 21-17 definitivo.
Después quedó resistir. Y allí volvió a aparecer la principal fortaleza del equipo de Ghazarian: la defensa. Cardenales cerró los caminos, soportó los últimos intentos de Los Tarcos y defendió una victoria que vale más que cuatro puntos. El 21-17 le permitió alcanzar las 12 unidades y terminar la jornada como único líder del Regional del NOA.