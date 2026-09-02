Tiene 21 años, juega en Los Tarcos e hizo el try más rápido de la historia del rugby tucumano

11 segundos. Eso fue todo lo que necesitó Lucas Picón para recibir la pelota, escapar hacia el ingoal de Cardenales y meterse en la historia del rugby tucumano. El octavo de Los Tarcos apoyó prácticamente desde el vestuario y, aunque todavía no lo sabía, acababa de convertir el try más rápido registrado en un partido oficial de la Unión de Rugby de Tucumán (URT).