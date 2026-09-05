El día que Pierre Gasly ganó el GP Monza en 2020: una carrera caótica y una resistencia al límite ante Sainz

Sainz ingresó en la zona de utilización del DRS durante el tramo final, pero Gasly evitó el error que podía arruinarlo todo. El francés defendió la punta hasta la bandera a cuadros y ganó por apenas 415 milésimas. Stroll completó un podio sin pilotos de Mercedes, Ferrari ni Red Bull, algo muy poco habitual durante aquella etapa de la Fórmula 1. La clasificación oficial registró un tiempo de 1:47:06.056 para el ganador.