El día que Pierre Gasly ganó el GP Monza en 2020: una carrera caótica y una resistencia al límite ante Sainz

Resumen para apurados
- En septiembre de 2020, Pierre Gasly logró su primera victoria en F1 en Monza con AlphaTauri tras aprovechar neutralizaciones y una sanción a Lewis Hamilton.
- Relegado de Red Bull un año antes, el piloto francés paró a tiempo en boxes, tomó el liderazgo tras una bandera roja y resistió el asedio final de Carlos Sainz.
- El triunfo cortó una sequía de 24 años sin victorias para Francia en la Fórmula 1 y consolidó la redención de Gasly, marcando un hito histórico para AlphaTauri.
Seis años antes de conseguir su primera pole position en la Fórmula 1, Pierre Gasly ya había vivido en Monza el día más importante de su trayectoria. El 6 de septiembre de 2020, el francés aprovechó una carrera atravesada por accidentes, sanciones y decisiones estratégicas para obtener su único triunfo en la máxima categoría.
Gasly llegaba a aquella prueba lejos de integrar la lista de candidatos. Había clasificado décimo con AlphaTauri y, en condiciones normales, Mercedes parecía tener el control: Lewis Hamilton largaba desde la pole y se alejaba en la punta, mientras que Valtteri Bottas intentaba recuperarse después de un mal comienzo.
El Gran Premio cambió cuando Kevin Magnussen detuvo su Haas cerca de la entrada a boxes. La aparición del auto de seguridad comprimió el pelotón, pero también produjo la situación que terminó alterando por completo el resultado. La calle de boxes fue cerrada mientras retiraban el vehículo y Hamilton ingresó de todos modos para cambiar neumáticos. El británico recibió una sanción de diez segundos de detención obligatoria.
Gasly había realizado su parada poco antes de la neutralización. Aquella decisión, que inicialmente no parecía especialmente beneficiosa, le permitió avanzar cuando sus rivales entraron a boxes. La carrera todavía tendría otro giro: Charles Leclerc perdió el control de su Ferrari y sufrió un fuerte accidente en la Parabólica. La bandera roja obligó a detener la competencia.
La interrupción anuló buena parte de las diferencias y convirtió la segunda largada en una carrera nueva. Hamilton conservaba provisoriamente el primer lugar, pero debía cumplir su penalización. Cuando ingresó a boxes, Gasly quedó al frente después de superar a Lance Stroll y comenzó una prueba diferente: ya no se trataba de aprovechar el caos, sino de sostener una posición que nunca había ocupado.
Detrás apareció Carlos Sainz. El español avanzó con su McLaren, dejó atrás a Kimi Räikkönen y comenzó a descontar la ventaja. Durante las últimas 19 vueltas, Gasly debió controlar el ritmo, cuidar los neumáticos y responder a una persecución que se volvió cada vez más intensa.
Sainz ingresó en la zona de utilización del DRS durante el tramo final, pero Gasly evitó el error que podía arruinarlo todo. El francés defendió la punta hasta la bandera a cuadros y ganó por apenas 415 milésimas. Stroll completó un podio sin pilotos de Mercedes, Ferrari ni Red Bull, algo muy poco habitual durante aquella etapa de la Fórmula 1. La clasificación oficial registró un tiempo de 1:47:06.056 para el ganador.
El resultado tuvo un significado particular para Gasly. Un año antes había perdido su asiento en Red Bull luego de solamente 12 carreras y había regresado al equipo de Faenza en medio de cuestionamientos. En Monza encontró una reivindicación que excedió el resultado: cuando la oportunidad apareció, tuvo la velocidad y la serenidad necesarias para aprovecharla.
También puso fin a una espera de 24 años para Francia. Ningún piloto de ese país ganaba en la Fórmula 1 desde el triunfo de Olivier Panis en el Gran Premio de Mónaco de 1996. Gasly se convirtió, además, en el 109° vencedor diferente de la historia del campeonato. La Fórmula 1 calificó aquella actuación como el resurgimiento de un piloto.
AlphaTauri también celebró en su carrera de casa. El equipo volvió a ganar en el mismo circuito donde Sebastian Vettel había conseguido en 2008 la primera victoria de la estructura, entonces denominada Toro Rosso.
Las circunstancias ayudaron a construir el triunfo, pero no lo explican por completo. La sanción a Hamilton, la bandera roja y la estrategia pusieron a Gasly en condiciones de ganar. Permanecer adelante durante 19 vueltas, con Sainz acercándose en un auto más veloz, fue responsabilidad suya. Ahí estuvo la diferencia entre encontrarse con una oportunidad y convertirla en una victoria.
PIERRE Q3 P1 IN MONZA ð«ð«ð« 6 YEARS AGO... 2020 MONZA GP. SAME DAY SAME TIME. SEPTEMBER 6, 2020 #f1 #pierregasly #monzagp pic.twitter.com/fB22ljsLwD— berat (@takumifzoro) September 5, 2026