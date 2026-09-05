Promoverán la inteligencia artificial en las aulas tucumanas

La inteligencia artificial ya forma parte de los desafíos que enfrenta la educación. En Tucumán, la apuesta es incorporarla a las aulas como una herramienta para mejorar la enseñanza y los aprendizajes, pero con los docentes y los estudiantes en el centro. Así lo planteó la ministra de Educación, Susana Montaldo, durante la segunda jornada de la Expocon 2026, donde presentó el programa Tucumán IA, una política que combina formación docente, innovación, regulación y criterios éticos para el uso de estas tecnologías.