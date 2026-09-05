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Promoverán la inteligencia artificial en las aulas tucumanas

La apuesta es incorporarla a las aulas como una herramienta para mejorar la enseñanza y los aprendizajes.

Promoverán la inteligencia artificial en las aulas tucumanas
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La ministra Susana Montaldo presentó en Tucumán el programa Tucumán IA durante Expocon 2026 para integrar inteligencia artificial y mejorar el aprendizaje en las escuelas.
  • La iniciativa ya capacitó a más de 12.500 docentes y directivos en una primera etapa, con un impacto indirecto que alcanza a más de 460.000 estudiantes de la provincia.
  • Los proyectos se integrarán al banco BIPIA y buscan preparar a los alumnos para la Economía del Conocimiento, fortaleciendo el talento humano ante futuras demandas laborales.
Resumen generado con IA

La inteligencia artificial ya forma parte de los desafíos que enfrenta la educación. En Tucumán, la apuesta es incorporarla a las aulas como una herramienta para mejorar la enseñanza y los aprendizajes, pero con los docentes y los estudiantes en el centro. Así lo planteó la ministra de Educación, Susana Montaldo, durante la segunda jornada de la Expocon 2026, donde presentó el programa Tucumán IA, una política que combina formación docente, innovación, regulación y criterios éticos para el uso de estas tecnologías.

La iniciativa ya alcanzó a miles de educadores. Según los datos presentados por la ministra, más de 12.500 docentes y directivos completaron la primera etapa de capacitación, mientras que 20.837 participan actualmente en la plataforma. El programa tiene un impacto indirecto sobre más de 460.000 estudiantes.

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Experiencias concretas

La respuesta de los docentes, destacó Montaldo, también muestra un alto nivel de apropiación: el 95,2% afirma aplicar lo aprendido en su práctica profesional y el 99% quiere continuar capacitándose. El próximo paso será llevar la formación a experiencias concretas dentro de las escuelas. Esos proyectos serán incorporados al Banco Provincial de Innovación Pedagógica con Inteligencia Artificial (BIPIA), para documentarlos, validarlos y compartirlos con otras instituciones.

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La propuesta se inscribe además en una estrategia más amplia: preparar a los estudiantes para la Economía del Conocimiento, un mercado que demanda creatividad, innovación, capacidad de adaptación y aprendizaje permanente.

Para Montaldo, la tecnología no debe ser el objetivo sino una herramienta. La verdadera apuesta, sostuvo, es formar el talento humano que Tucumán necesita para afrontar los cambios del futuro.

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