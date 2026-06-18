Dictan arresto domiciliario para una mujer acusada de amenazar con un cuchillo a un alumno en Alderetes

Durante la audiencia, el Ministerio Público Fiscal (MPF) imputó a la mujer como presunta autora del delito de amenazas agravadas por el uso de armas en perjuicio de un menor de edad. La fiscalía había solicitado la prisión preventiva por 47 días al considerar que ese plazo era necesario para reducir los riesgos procesales y completar medidas investigativas pendientes. La defensa, en tanto, se opuso al planteo.