Cambia el mapa del mundo, con proporciones más reales

La proyección de Mercator fue creada en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator, con un objetivo puramente náutico: facilitar la navegación marítima trazando líneas de rumbo constante. Casi cinco siglos después, el diseño pensado para marineros del siglo XVI se convirtió en el estándar con el que generaciones enteras aprendieron a mirar el mundo, en las aulas y en la cartografía digital.