Cambia el mapa del mundo, con proporciones más reales
Con 164 votos a favor y el rechazo de Estados Unidos, la ONU aprobó reemplazar la proyección de 1569 por el modelo “Equal Earth”. La medida, impulsada por Togo y la Unión Africana, no es obligatoria pero puede modificar mapas escolares y tecnológicos en todo el mundo.
NUEVA YORK, Estados Unidos.- La Asamblea General de Naciones Unidas votó a favor de abandonar la proyección de Mercator como mapa oficial del mundo y reemplazarla por la proyección Equal Earth, que representa con más fidelidad la relación de tamaño entre los continentes, en especial el de África.
La votación, realizada en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, tuvo 164 votos a favor, seis abstenciones y un voto en contra: el de Estados Unidos, cuyo representante calificó la resolución de “superflua”.
Como es una resolución no vinculante, ningún país ni institución está obligado a adoptar la nueva proyección ni impedido de seguir usando la de Mercator, pero se espera que el cambio impacte en los planes de estudio y en las plataformas tecnológicas que utilizan mapas a diario.
La proyección de Mercator fue creada en 1569 por el cartógrafo flamenco Gerardus Mercator, con un objetivo puramente náutico: facilitar la navegación marítima trazando líneas de rumbo constante. Casi cinco siglos después, el diseño pensado para marineros del siglo XVI se convirtió en el estándar con el que generaciones enteras aprendieron a mirar el mundo, en las aulas y en la cartografía digital.
El problema, señalan geógrafos e historiadores, es que Mercator distorsiona el tamaño de los territorios según su latitud: agranda regiones alejadas del ecuador (parte del hemisferio norte) y reduce las que están cerca de él, donde se concentra buena parte del Sur Global.
El caso más citado es el de África, que en el mapa de Mercator aparece con un tamaño similar al de Groenlandia, cuando en realidad el continente africano es 14 veces más grande que ese territorio danés.
Según cálculos difundidos por la campaña #CorrectTheMap, dentro de la superficie real de África entrarían Estados Unidos, China, India, Japón, México y buena parte de Europa, y sobraría espacio. La distorsión no es un accidente técnico, dicen historiadores y activistas, sino una herencia del contexto colonial en el que el mapa se popularizó.
Con el correr de los siglos, la proyección de Mercator terminó circulando en atlas, libros escolares y organismos internacionales elaborados mayoritariamente desde Europa, lo que contribuyó a naturalizar una jerarquía visual del planeta: un hemisferio norte que se percibe más grande, más central y más relevante, frente a un Sur Global visualmente reducido.
Algunos activistas y académicos resumieron esta idea bajo el término “colonialismo cartográfico”, en referencia al modo en que una representación aparentemente neutral -un mapa- puede reforzar sesgos sobre qué regiones del mundo importan.
La crítica a Mercator no es nuevo. Ya en 1973, el historiador alemán Arno Peters presentó una alternativa que buscaba corregir la desproporción. El mapa de Peters tuvo circulación en organismos internacionales y ONGs en décadas siguientes, pero no logró desplazar a Mercator como estándar global.
Impulso del Sur Global
La resolución aprobada fue impulsada por Togo en representación de la Unión Africana. Su campaña #CorrectTheMap fue respaldada oficialmente por el bloque continental en agosto de 2025.
El canciller togolés, Robert Dussey, enmarcó el planteo en términos científicos antes que políticos: “Este debate no es un debate político, (sino) un debate científico, porque hay pruebas científicas, por lo que todos debemos aceptar la realidad”, sostuvo previo a la votación.
La resolución también fue leída como parte de un proceso más amplio de revisión de símbolos y representaciones asociadas al período colonial, que en los últimos años atravesó a museos, monumentos y planes de estudio en distintas partes del mundo, y que ahora llega también a la cartografía.
El Gobierno de Togo prevé organizar, junto a la Unesco, la Unión Africana y empresas tecnológicas como Google Maps, un encuentro en Lomé durante el primer trimestre de 2027 para definir los pasos de implementación de la resolución. “Es hora de que nosotros, en África, asumamos la responsabilidad de cambiar lo que podemos cambiar por nosotros mismos”, dijo Dussey antes de la votación.