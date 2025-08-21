Cuál es el continente que los mapas del mundo achican desde hace siglos

¿Sabías que Groenlandia aparece del mismo tamaño que África en el mapa que se estudia desde la escuela cuando en realidad es 14 veces más pequeña? Esa es sólo una de las distorsiones que genera la proyección de Mercator, el planisferio más utilizado en el mundo. Con el objeto de corregir estas dimensiones desproporcionadas, la Unión Africana (UA) acaba de respaldar la campaña Correct The Map, que impulsa reemplazar el Mercator por otro que muestre las proporciones reales de los continentes.