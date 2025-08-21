Cuál es el continente que los mapas del mundo achican desde hace siglos

¿Sabías que Groenlandia aparece del mismo tamaño que África en el mapa que se estudia desde la escuela cuando en realidad es 14 veces más pequeña? Esa es sólo una de las distorsiones que genera la proyección de Mercator, el planisferio más utilizado en el mundo. Con el objeto de corregir estas dimensiones desproporcionadas, la Unión Africana (UA) acaba de respaldar la campaña Correct The Map, que impulsa reemplazar el Mercator por otro que muestre las proporciones reales de los continentes.
“Un mapa no es sólo una herramienta técnica, sino un símbolo, y los símbolos importan. Para nosotros, corregir el mapa también significa corregir la narrativa global sobre África”, explicó Fara Ndiaye, cofundadora y directora ejecutiva adjunta de Speak Up Africa, organización que lidera la iniciativa, según una publicación del diario El País (España).
La postura de África
La propuesta es reemplazar el clásico Mercator por la proyección Equal Earth creada en 2018 y pensada para representar los países de acuerdo con su superficie real. Para Ndiaye, el respaldo de la UA es un hito: “Es la primera vez que una institución panafricana toma una posición clara sobre la representación visual de África. Transforma lo que era una demanda cultural y cívica en una política continental dirigida al mundo entero”.
Desde la UA también subrayan la dimensión política del cambio. “Podría parecer sólo un mapa, pero en realidad no lo es”, declaró a Reuters la vicepresidenta de la Comisión, Selma Malika Haddadi. Y afirmó que el Mercator fomentaba la falsa impresión de que África era “marginal” pese a ser el segundo continente más grande del planeta.
El académico Carlos Lopes, profesor de la Universidad de Ciudad del Cabo y colaborador de Africa No Filter, remarcó a El País que “no se trata solo de un debate cartográfico, sino de dignidad, educación e incluso de diplomacia”. Y dejó una imagen contundente: “al fin y al cabo, si tu casa siempre apareciera diminuta en Google Maps, acabarías queriendo que lo corrigieran”.
Las representaciones no son neutrales
Los especialistas recuerdan que estas representaciones no son neutrales. El cartógrafo Bernhard Jenny, creador de Equal Earth, explicó al diario español que el continente africano es gigantesco: más grande que EE. UU., China, India, Japón y buena parte de Europa juntos. “Los niños aprenden a partir de estos mapas. Crecen pensando que África tiene un tamaño modesto cuando, en realidad, es colosal. Esa percepción se traduce en confianza y la confianza, en acción”, añadió Lopes.
La campaña apunta a que los ministerios de Educación adopten Equal Earth en las aulas, y que medios e instituciones internacionales actualicen sus mapas. Para Ndiaye, el objetivo no es solo académico: “mostrar a África con su tamaño real refuerza el orgullo y la confianza entre los africanos, especialmente la generación joven. Y al mismo tiempo, corrige la percepción que tienen los no africanos sobre nuestra relevancia en el mundo”.
Aunque cambiar la proyección no eliminará la desigualdad global, los impulsores creen que sí puede transformar la manera en que se piensa el continente.