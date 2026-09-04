DeportesFútbol

Carlos Tevez tendrá su partido despedida en La Bombonera: las figuras que podrían participar

El “Apache” prepara su homenaje para diciembre y ya recibió el visto bueno de Juan Román Riquelme para utilizar el estadio. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo aparecen entre las estrellas que podrían ser invitadas.

Carlos Tevez.
Carlos Tevez.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Carlos Tevez realizará su partido despedida en La Bombonera en diciembre para homenajear su carrera en Boca, tras recibir el aval de Juan Román Riquelme.
  • A cuatro años de su retiro, el evento evalúa disputarse el fin de semana del 12 o 19 de diciembre y contempla invitar a figuras mundiales como Messi y Cristiano Ronaldo.
  • El homenaje cerrará el ciclo de uno de los máximos ídolos de Boca, ganador de 11 títulos, reuniendo a estrellas internacionales según el calendario del torneo local.
Resumen generado con IA

Carlos Tevez volverá a vestirse de corto en La Bombonera. A más de cuatro años de su retiro como futbolista profesional, uno de los grandes ídolos de Boca prepara su partido despedida para diciembre y trabaja en una convocatoria que podría reunir a importantes figuras del fútbol mundial.

Tevez se comunicó con Juan Román Riquelme para solicitar la utilización del estadio y recibió una respuesta positiva. Ahora resta definir cuándo se realizará el homenaje.

Las fechas que se manejan son los fines de semana del 12 y 13 o del 19 y 20 de diciembre. La primera alternativa presenta una dificultad: coincide con las definiciones del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. Si Boca alcanza esas instancias, el calendario obligaría a buscar otra opción.

Messi y Cristiano, entre los posibles invitados

La intención de Tevez es dividir el encuentro en dos equipos. Por un lado estarán amigos que construyó dentro del fútbol y también durante su infancia; por el otro, un combinado denominado “Resto del Mundo”, integrado por excompañeros de diferentes etapas de su carrera.

Su paso por Manchester United, Manchester City, Juventus, Corinthians y la Selección Argentina abre un enorme abanico de posibilidades. La organización pretende reunir alrededor de 60 figuras y entre los nombres que podrían recibir una invitación aparecen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, con quien el “Apache” compartió equipo en Manchester United.

La despedida también servirá para repasar una extensa historia con Boca. Tevez disputó 279 partidos, convirtió 94 goles y conquistó 11 títulos con la camiseta azul y oro.

Su última aparición en el césped de La Bombonera fue desde otro lugar: en noviembre de 2025 regresó como entrenador de Talleres durante la derrota 2-0 frente a Boca por los octavos de final del Clausura.

En diciembre, en cambio, Tevez prepara su regreso para cerrar definitivamente su historia como futbolista ante los hinchas xeneizes.

Temas Club Atlético Boca JuniorsJuan Román RiquelmeCarlos TevezLa Bombonera
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Atlético Tucumán renovó su piel: presentó sus nuevas camisetas

Atlético Tucumán renovó su piel: presentó sus nuevas camisetas

Lo más popular
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera
2

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera

Qué opinan los vecinos y los turistas sobre el nuevo Paseo Alberdi
3

Qué opinan los vecinos y los turistas sobre el nuevo Paseo Alberdi

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras
4

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

La respuesta de Reino Unido luego de los anuncios de Milei: Los isleños deciden ser británicos
5

La respuesta de Reino Unido luego de los anuncios de Milei: "Los isleños deciden ser británicos"

Ranking notas premium
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
2

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten
3

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
4

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: No eran caniches, sino gatos
5

La respuesta del jaldismo al senador Manzur: "No eran caniches, sino gatos"

Más Noticias
Qué opinan los vecinos y los turistas sobre el nuevo Paseo Alberdi

Qué opinan los vecinos y los turistas sobre el nuevo Paseo Alberdi

Cómo llega Racing al partido con Atlético Tucumán: seis fechas sin ganar y un clima cada vez más tenso

Cómo llega Racing al partido con Atlético Tucumán: seis fechas sin ganar y un clima cada vez más tenso

Atlético Tucumán vs. River tendrá público visitante: precios, sectores y cómo será la venta

Atlético Tucumán vs. River tendrá público visitante: precios, sectores y cómo será la venta

Fue protagonista del primer Naranjazo, llegó a Los Pumas y dejó un legado en el rugby tucumano: la historia de “Perico” Merlo

Fue protagonista del primer "Naranjazo", llegó a Los Pumas y dejó un legado en el rugby tucumano: la historia de “Perico” Merlo

Mauro Carrizo firmó su primer contrato profesional con Atlético Tucumán

Mauro Carrizo firmó su primer contrato profesional con Atlético Tucumán

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Colapinto en el GP de Italia de la F-1: ¿A qué hora son las primeras prácticas libres de hoy?

Colapinto en el GP de Italia de la F-1: ¿A qué hora son las primeras prácticas libres de hoy?

Comentarios