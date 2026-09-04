Carlos Tevez tendrá su partido despedida en La Bombonera: las figuras que podrían participar
El “Apache” prepara su homenaje para diciembre y ya recibió el visto bueno de Juan Román Riquelme para utilizar el estadio. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo aparecen entre las estrellas que podrían ser invitadas.
Resumen para apurados
- Carlos Tevez realizará su partido despedida en La Bombonera en diciembre para homenajear su carrera en Boca, tras recibir el aval de Juan Román Riquelme.
- A cuatro años de su retiro, el evento evalúa disputarse el fin de semana del 12 o 19 de diciembre y contempla invitar a figuras mundiales como Messi y Cristiano Ronaldo.
- El homenaje cerrará el ciclo de uno de los máximos ídolos de Boca, ganador de 11 títulos, reuniendo a estrellas internacionales según el calendario del torneo local.
Carlos Tevez volverá a vestirse de corto en La Bombonera. A más de cuatro años de su retiro como futbolista profesional, uno de los grandes ídolos de Boca prepara su partido despedida para diciembre y trabaja en una convocatoria que podría reunir a importantes figuras del fútbol mundial.
Tevez se comunicó con Juan Román Riquelme para solicitar la utilización del estadio y recibió una respuesta positiva. Ahora resta definir cuándo se realizará el homenaje.
Las fechas que se manejan son los fines de semana del 12 y 13 o del 19 y 20 de diciembre. La primera alternativa presenta una dificultad: coincide con las definiciones del Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones. Si Boca alcanza esas instancias, el calendario obligaría a buscar otra opción.
Messi y Cristiano, entre los posibles invitados
La intención de Tevez es dividir el encuentro en dos equipos. Por un lado estarán amigos que construyó dentro del fútbol y también durante su infancia; por el otro, un combinado denominado “Resto del Mundo”, integrado por excompañeros de diferentes etapas de su carrera.
Su paso por Manchester United, Manchester City, Juventus, Corinthians y la Selección Argentina abre un enorme abanico de posibilidades. La organización pretende reunir alrededor de 60 figuras y entre los nombres que podrían recibir una invitación aparecen Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, con quien el “Apache” compartió equipo en Manchester United.
La despedida también servirá para repasar una extensa historia con Boca. Tevez disputó 279 partidos, convirtió 94 goles y conquistó 11 títulos con la camiseta azul y oro.
Su última aparición en el césped de La Bombonera fue desde otro lugar: en noviembre de 2025 regresó como entrenador de Talleres durante la derrota 2-0 frente a Boca por los octavos de final del Clausura.
En diciembre, en cambio, Tevez prepara su regreso para cerrar definitivamente su historia como futbolista ante los hinchas xeneizes.