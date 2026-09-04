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Sabalenka frenó su partido en el US Open por un fuerte olor a marihuana

La número uno del mundo se quejó ante la jueza de silla durante su encuentro frente a Kamilla Rakhimova. Después ganó en sets corridos y lanzó un particular pedido a los espectadores.

Sabalenka.
Sabalenka.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Aryna Sabalenka frenó su partido de tercera ronda del US Open en Nueva York ante Kamilla Rakhimova debido al intenso olor a marihuana que invadió la cancha.
  • La número uno advirtió a la jueza de silla sobre el humo, pero superó el percance y ganó 6-3 y 6-4, logrando su 16° victoria consecutiva en Flushing Meadows.
  • Tras avanzar a octavos para medirse con Taylor Townsend, Sabalenka pidió al público no fumar cerca de las canchas para no perjudicar el rendimiento de los atletas.
Resumen generado con IA

Aryna Sabalenka vivió una situación inesperada durante su partido de tercera ronda del US Open. Cuando apenas comenzaba su duelo frente a Kamilla Rakhimova, la bielorrusa percibió un intenso olor a marihuana y decidió interrumpir momentáneamente el juego para advertirle a la jueza de silla.

El episodio ocurrió durante el tercer game del primer set, justo cuando Sabalenka se preparaba para sacar. “Alguien está fumando marihuana. ¿Te importaría...? Porque es muy fuerte”, le manifestó a Eva Asderaki-Moore.

La situación no terminó afectando su rendimiento. Sabalenka se impuso por 6-3 y 6-4 después de una hora y 28 minutos y avanzó a los octavos de final, donde enfrentará a la estadounidense Taylor Townsend.

El triunfo significó además su 16° victoria consecutiva en Flushing Meadows.

El pedido de Sabalenka después del partido

En conferencia de prensa, la número uno del ranking WTA volvió a referirse al particular episodio y reconoció que nunca había sentido el olor con semejante intensidad durante un encuentro.

“Es la primera ocasión que siento el olor tan fuerte. También porque hubo un poco de viento. No sé si venía de la multitud o del exterior”, explicó.

Finalmente, Sabalenka dejó un mensaje para quienes concurren al complejo neoyorquino.

“Pueden hacer lo que quieran. Pueden fumar, pueden relajarse todo lo que quieran. Pero, por favor, no lo hagan cerca de las canchas de tenis”, pidió.

Y explicó el motivo de su reclamo: “Es un poco complicado lidiar con ese olor mientras intentás competir al máximo”.

Superado el incómodo momento, Sabalenka continúa adelante en Nueva York y mantiene intacta su racha en busca de otro título en el US Open.

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