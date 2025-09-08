La increíble cifra de Carlos Alcaraz que ni Nadal, Federer ni Djokovic consiguieron

La hazaña de Alcaraz no se limita a la cantidad, se extiende también a la variedad. Con sus títulos en Roland Garros (2024 y 2025), Wimbledon (2023 y 2024) y US Open (2022 y 2025), se convirtió en el primer jugador en la historia en conquistar al menos dos majors en cada superficie antes de cumplir los 23 años. Ni Nadal en arcilla, ni Federer en césped, ni Djokovic en cemento pudieron hacerlo tan pronto.