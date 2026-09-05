La Limonada Cultural es un encuentro con el arte joven

Bajo el lema “La cultura es trabajo”, la propuesta busca poner en valor a quienes producen arte y cultura en la provincia y generar un espacio para que distintas disciplinas puedan convivir. La jornada tendrá una programación diversa. Habrá muestras de fotografía (“Presencias y ausencias” refiere a los 50 años de la dictadura militar, con curaduría de Sheila Tevez Monteros) y artes visuales (participarán Alejandra Sotelo, Manuel Garay, Luciana Cornejo, Carla Juárez y Paula Sarem), intervenciones ambientales con Las Bigotudas, microteatro (versiones de “Madre coraje”, “Las criadas” y “Hogar valiente”), performances, danza, circo, serigrafía en vivo, talleres de origami y glasspainting, el show de burbujas de Burbular, un espectáculo de fuego con el dúo Kamikaze y proyecciones de videoclips de artistas tucumanos y cortos, con la presencia de la Escuela de Circo del Ente Cultural de Tucumán.