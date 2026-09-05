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La Limonada Cultural es un encuentro con el arte joven

Exposiciones, microteatro, música y proyecciones en la Escuela de Cine, Video y TV de la UNT. La Timidité despide repertorio en La Taberna de Saturno.

ARTE Y ENCUENTRO. La Limonada Cultural reúne a estudiantes y artistas.
ARTE Y ENCUENTRO. La Limonada Cultural reúne a estudiantes y artistas.
Hace 5 Hs

Será una tarde para mirar, escuchar, crear y encontrarse. La Limonada Cultural vuelve a la escena tucumana con una nueva edición que reunirá a estudiantes universitarios, artistas y colectivos locales. El encuentro será esta tarde, entre las 15 y las 23, en la Escuela de Cine, Video y TV de la Universidad Nacional de Tucumán (avenida Aconquija 729, Yerba Buena), con entrada abierta a toda la comunidad.

Bajo el lema “La cultura es trabajo”, la propuesta busca poner en valor a quienes producen arte y cultura en la provincia y generar un espacio para que distintas disciplinas puedan convivir. La jornada tendrá una programación diversa. Habrá muestras de fotografía (“Presencias y ausencias” refiere a los 50 años de la dictadura militar, con curaduría de Sheila Tevez Monteros) y artes visuales (participarán Alejandra Sotelo, Manuel Garay, Luciana Cornejo, Carla Juárez y Paula Sarem), intervenciones ambientales con Las Bigotudas, microteatro (versiones de “Madre coraje”, “Las criadas” y “Hogar valiente”), performances, danza, circo, serigrafía en vivo, talleres de origami y glasspainting, el show de burbujas de Burbular, un espectáculo de fuego con el dúo Kamikaze y proyecciones de videoclips de artistas tucumanos y cortos, con la presencia de la Escuela de Circo del Ente Cultural de Tucumán.

La música tendrá su propio espacio con las presentaciones de María y las Merluzas, Manek y El Chango y las Flores. También participará el Coro de Niños y Jóvenes de la UNT. En el hip hop estará Apáticas, con su objeto de promover y desarrollar actividades culturales que acerquen los estilos afro-descendientes y street dance a toda la comunidad; el cuadro que presentarán hoy tendrá música en español.

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La propuesta reúne a estudiantes de distintas carreras y facultades, con nuevas incorporaciones como Arquitectura (con una muestra sobre patrimonio en el Cementerio del Oeste) y Danza Contemporánea. La edición anterior convocó a más de 1.000 espectadores y más de 80 artistas. Para hoy, la organización busca ampliar esos vínculos y sumar nuevos espacios de participación, con el apoyo de la UNT y de la Municipalidad de Yerba Buena, junto a sponsors y lo recaudado en rifas para sostener el proyecto.

Medievales y renacentistas

La grilla en la Ciudad Jardín tiene también una despedida. En La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza), el grupo La Timidité hará por última vez su repertorio de canciones medievales y renacentistas populares recopiladas por Lanza del Vasto, para lo cual el lugar se ambientará especialmente con el público.

CANCIONES POPULARES MEDIEVALES. La Timidité estará en Yerba Buena. CANCIONES POPULARES MEDIEVALES. La Timidité estará en Yerba Buena.

“Te invitamos a venir con vestuarios de época, aunque también podés asistir con ropa común. Junto a la música te vamos a regalar tu nombre escrito en élfico, runas vikingas, tarot y pan medieval con menjunjes sabrosos”, prometen Willy Jeréz, Guillermo Gray, Débora Prchal y Edle Julve. El encuentro empezará a las 21 y una hora más tarde dará comienzo -puntual- el recital.

Por aparte, a las 22, en En Una Sola Mesa (el espacio de Mariela Acotto en Roca 177), estará Daniela Quintero, oriunda de Córdoba y radicada en Tucumán, con un repertorio de canciones clásicas nacionales y extranjeras de diversos ritmos.

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