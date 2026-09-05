La Limonada Cultural es un encuentro con el arte joven

Será una tarde para mirar, escuchar, crear y encontrarse. La Limonada Cultural vuelve a la escena tucumana con una nueva edición que reunirá a estudiantes universitarios, artistas y colectivos locales. El encuentro será esta tarde, entre las 15 y las 23, en la Escuela de Cine, Video y TV de la Universidad Nacional de Tucumán (avenida Aconquija 729, Yerba Buena), con entrada abierta a toda la comunidad.
Bajo el lema “La cultura es trabajo”, la propuesta busca poner en valor a quienes producen arte y cultura en la provincia y generar un espacio para que distintas disciplinas puedan convivir. La jornada tendrá una programación diversa. Habrá muestras de fotografía (“Presencias y ausencias” refiere a los 50 años de la dictadura militar, con curaduría de Sheila Tevez Monteros) y artes visuales (participarán Alejandra Sotelo, Manuel Garay, Luciana Cornejo, Carla Juárez y Paula Sarem), intervenciones ambientales con Las Bigotudas, microteatro (versiones de “Madre coraje”, “Las criadas” y “Hogar valiente”), performances, danza, circo, serigrafía en vivo, talleres de origami y glasspainting, el show de burbujas de Burbular, un espectáculo de fuego con el dúo Kamikaze y proyecciones de videoclips de artistas tucumanos y cortos, con la presencia de la Escuela de Circo del Ente Cultural de Tucumán.
La música tendrá su propio espacio con las presentaciones de María y las Merluzas, Manek y El Chango y las Flores. También participará el Coro de Niños y Jóvenes de la UNT. En el hip hop estará Apáticas, con su objeto de promover y desarrollar actividades culturales que acerquen los estilos afro-descendientes y street dance a toda la comunidad; el cuadro que presentarán hoy tendrá música en español.
La propuesta reúne a estudiantes de distintas carreras y facultades, con nuevas incorporaciones como Arquitectura (con una muestra sobre patrimonio en el Cementerio del Oeste) y Danza Contemporánea. La edición anterior convocó a más de 1.000 espectadores y más de 80 artistas. Para hoy, la organización busca ampliar esos vínculos y sumar nuevos espacios de participación, con el apoyo de la UNT y de la Municipalidad de Yerba Buena, junto a sponsors y lo recaudado en rifas para sostener el proyecto.
Medievales y renacentistas
La grilla en la Ciudad Jardín tiene también una despedida. En La Taberna de Saturno (Pringles y Chacho Peñaloza), el grupo La Timidité hará por última vez su repertorio de canciones medievales y renacentistas populares recopiladas por Lanza del Vasto, para lo cual el lugar se ambientará especialmente con el público.
“Te invitamos a venir con vestuarios de época, aunque también podés asistir con ropa común. Junto a la música te vamos a regalar tu nombre escrito en élfico, runas vikingas, tarot y pan medieval con menjunjes sabrosos”, prometen Willy Jeréz, Guillermo Gray, Débora Prchal y Edle Julve. El encuentro empezará a las 21 y una hora más tarde dará comienzo -puntual- el recital.
Por aparte, a las 22, en En Una Sola Mesa (el espacio de Mariela Acotto en Roca 177), estará Daniela Quintero, oriunda de Córdoba y radicada en Tucumán, con un repertorio de canciones clásicas nacionales y extranjeras de diversos ritmos.