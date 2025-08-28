La Limonada Cultural 2025 explota de propuestas en la Escuela de Cine de la UNT

La Limonada Cultural vuelve más espumosa que nunca. Este sábado 6 de septiembre, entre las 15 y las 23 horas en la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la Universidad Nacional de Tucumán (avenida Aconquija 729), se realizará la tercera edición del festival estudiantil y multidisciplinario que ya se consolidó como un espacio clave de encuentro entre jóvenes, artistas y la comunidad. El lema para esta edición es "la cultura es trabajo".
Organizado por estudiantes de la Escuela de Cine, este festival con entrada libre cobija a la música, las artes visuales, el teatro, la danza y los emprendimientos locales. En su edición anterior reunió a más de 80 artistas y convocó a más de 1.000 asistentes, según la organización.
Este año la Limonada busca fortalecer vínculos con distintas facultades e instituciones. Con ese fin sumó propuestas de carreras como Arquitectura y Danza Contemporánea, y amplió su menú cultural.
Muestras, talleres, proyecciones y shows
Durante la jornada habrá, entre otras, estas actividades:
- Intervención Ambiental por Las Bigotudas, un colectivo de mujeres artistas de la Facultad de Artes.
- Muestra de Diseño de Indumentaria y Maquetas por Zuncho, agrupación estudiantil de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.
- Muestra de Fotografías y Experiencia de Microteatro por estudiantes de Cine y Teatro, con la participación de artistas locales.
- Experiencia Sonora por la orientación de Sonido de la cátedra de "Seminario de Introducción a los oficios y a los roles de producción Audiovisual", con la participación de alumnos de esa asignatura.
- Stand y Lectura de Editorial Tucumana por la editorial tucumana Aguacero.
- Desfile Performatico por Zuncho y estudiantes de Danza Contemporánea.
- Show de baile del grupo Zona Zero.
- Show de Circo por la escuela de circo del Ente Cultural.
- Taller de Collage organizado por estudiantes de Cine.
- Taller de Pintura Colectiva organizado por Ana Zavaleta, con la participación del público que asista ese día.
- Taller de Glasspainting por Artextinto (Elisa Brandan).
- Proyección de Cortometrajes de Animación por el Festival Internacional de Cine de Animación Plum!
- Proyección de Visuales por Martín Burgos, egresado de Cine.
La grilla musical
El festival contará con una grilla musical tucumana que le pondrá ritmo a la jornada. Estas son las presentaciones confirmadas:
Calle Cortada: banda de indie-pop con melodías suaves y letras profundas.
Rock’n Lobos: banda de ska-rock con más de 18 años de trayectoria y tres discos editados.
Migue Gallo: productor y cantante que fusiona pop, trap y sonidos barrocos en su show Piyamada.
Tus Horas Mágicas: banda tributo a Tan Biónica, de pop alternativo con un sonido fresco y nostálgico.
Post Instagram
El detrás de escena
El equipo creativo está liderado por Camila Talavera y Ailén Paz, con la asistencia de Guy de Chazal Elsinger. En la producción trabajan Camila Farías y Mario Carrizo con el apoyo de Josefina Rojas. “Es un espacio pensado con el objetivo de visibilizar a artistas emergentes y producciones provinciales, y para enriquecer enseñanzas y aprendizajes en espacios seguros, libres y gratuitos”, explicaron en la organización.
Quienes quieran apoyar el crecimiento de la Limonada pueden sumarse a la Rifa Limonada Cultural con un aporte de $ 2000. Los contactos y más información están disponibles en la cuenta de Instagram @limonadaculturaltuc