La Limonada Cultural 2025 explota de propuestas en la Escuela de Cine de la UNT

La Limonada Cultural vuelve más espumosa que nunca. Este sábado 6 de septiembre, entre las 15 y las 23 horas en la Escuela Universitaria de Cine, Video y Televisión de la Universidad Nacional de Tucumán (avenida Aconquija 729), se realizará la tercera edición del festival estudiantil y multidisciplinario que ya se consolidó como un espacio clave de encuentro entre jóvenes, artistas y la comunidad. El lema para esta edición es "la cultura es trabajo".