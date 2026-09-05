EconomíaRural

El Senasa simplificó requisitos para la inscripción de feedlots

Entre otros, se elimina la exigencia de presentar certificados de uso territorial y de aptitud ambiental para anotarse.

El Senasa simplificó requisitos para la inscripción de feedlots
Hace 6 Hs

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) simplificó los requisitos para la inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos Pecuarios de Engorde a Corral, con el fin de unificar los criterios en todo el país y eliminar la duplicación documental frente a regímenes locales heterogéneos.

La medida, oficializada por medio de la Disposición DNSA N.° 26/2026 y publicada en el Boletín Oficial, modifica la resolución N.° 329-E/2017 y elimina la exigencia de presentar ante el Senasa los certificados de uso territorial y de aptitud ambiental para inscribirse en el Registro Nacional de feedlots.

Las habilitaciones vinculadas con la radicación, el uso del suelo, la aptitud ambiental y las condiciones generales de funcionamiento son materias de competencia provincial o municipal.

Por este motivo, solicitar dicha documentación como condición para un trámite sanitario nacional incorporaba un procedimiento de evaluación y otorgamiento que excedía a la competencia específica del Senasa.

Como consecuencia, la nueva normativa también deroga la obligatoriedad de completar el formulario de declaración jurada sobre inexistencia de normativa municipal o provincial de uso de suelo y medio ambiente, que quedaba sin objeto al suprimirse la exigencia que lo sustentaba.

La medida no crea nuevos trámites ni registros, ni modifica otros requisitos sanitarios y/o documentales previstos por el Senasa en la norma.

En ese sentido, se mantienen los requerimientos de inscripción en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa), identificación del establecimiento y sus responsables, verificación de las condiciones técnicas y de infraestructura, visita de constatación y las obligaciones de registro de movimientos, tratamientos, alimentación y bioseguridad.

Cabe destacar que el registro y la habilitación sanitaria otorgada por el organismo no sustituye ni acredita el cumplimiento de las autorizaciones, permisos o habilitaciones que exija la normativa nacional, provincial o municipal aplicable a la radicación, el uso del suelo, la protección ambiental y el funcionamiento del establecimiento.

Con esta actualización, el Senasa continúa avanzando en la reducción de gestiones administrativas para los productores, sin resignar la fiscalización sanitaria de los establecimientos de engorde a corral en todo el territorio nacional.

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