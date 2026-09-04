Lali encendió la expectativa por su tercer River: la enigmática pista sobre su próxima invitada
La cantante se presentará el 26 de septiembre en el Monumental para cerrar su exitosa gira “Atendiendo al demonio”. Después de compartir escenario con Kylie Minogue, Duki, Miranda! y Dillom, anticipó que prepara nuevas sorpresas.
Resumen para apurados
- Lali Espósito dará su tercer show en River el 26 de septiembre para cerrar su gira 'Atendiendo al demonio', generando expectativa por un invitado sorpresa.
- Tras compartir escenario en mayo con figuras como Kylie Minogue y Duki, la artista desmintió a Madonna como invitada pero prometió una sorpresa de gran nivel.
- Este espectáculo cerrará una etapa clave en su carrera, consolidando su liderazgo en la escena pop nacional ante una masiva audiencia en el Monumental.
Lali Espósito se prepara para volver a hacer historia en el estadio Monumental. La cantante brindará el próximo 26 de septiembre su tercer show en River, con un espectáculo que marcará el cierre de su exitosa gira "Atendiendo al demonio" y de una etapa especialmente importante de su carrera.
La expectativa entre sus fanáticos crece a medida que se acerca la fecha. Y no es para menos. En mayo de este año, Lali protagonizó dos presentaciones en River que contaron con invitados de peso, entre ellos la estrella internacional Kylie Minogue y reconocidos artistas argentinos como Duki, Miranda! y Dillom.
Por eso, para el gran cierre, sus seguidores esperan que vuelva a sorprender con una figura de la talla de Minogue. Hasta el momento, sin embargo, no se conoce oficialmente quién será el próximo invitado o invitada.
La propia Lali se encargó de alimentar el misterio este viernes a primera hora, cuando publicó un mensaje en sus redes sociales que rápidamente disparó las especulaciones.
"Solo diré que el que no venga a River el 26 de septiembre se va a querer morir después", escribió la cantante.
Y, como si esa frase no fuera suficiente para aumentar la expectativa, agregó: "No traiciona el que te avisa. Quedan pocas entradas".
El mensaje fue interpretado por sus seguidores como una nueva pista sobre la presencia de una figura importante sobre el escenario del Monumental. La posibilidad de que Lali comparta nuevamente su show con una gran estrella del pop volvió a instalarse con fuerza.
¿Madonna, Tini o una nueva sorpresa?
Durante las últimas semanas, uno de los rumores que más había circulado señalaba que Madonna podía convertirse en la gran invitada de Lali en River.
Sin embargo, fue la propia artista quien se encargó de desmentir esa posibilidad durante una entrevista con Martín Cirio. "¿Puedo traer a Madonna a la Argentina? Paren un poco. Me encantaría, pero bajen las expectativas", había expresado Lali.
De todos modos, la cantante dejó abierta la puerta a una presentación especial y aclaró que estaba preparando algo importante para la fecha. "Lo que no significa que no estamos armando un espectáculo increíble con participación de gente potente. ¡Paren un poco! ¡Es mucho!", afirmó.
Otro de los nombres que sonó con fuerza fue el de Tini Stoessel. En ese caso, Lali había contado que tenía intenciones de colaborar con la artista, aunque todavía no se había presentado el momento ideal para concretar esa posibilidad.
Con esos antecedentes y su nueva advertencia, las especulaciones volvieron a instalarse entre sus seguidores, que ahora intentan descifrar a quién se refiere la cantante cuando asegura que quienes no asistan al Monumental podrían arrepentirse.
La despedida de soltera de Lali en Brasil
Mientras avanza con los preparativos para su tercer River, Lali también disfrutó de unos días de celebración en Brasil junto a un grupo de amigas, entre ellas Mery del Cerro y Cande Vetrano, en la previa de su casamiento con Pedro Rosemblat.
Uno de los detalles que más llamó la atención durante la despedida de soltera fue el particular look elegido por el grupo. Lali y sus amigas se disfrazaron de conejitas y sumaron accesorios de novia para reforzar la temática de la celebración.
Entre risas, baile y numerosas fotografías, las amigas compartieron una noche especial.
La celebración continuó luego en un boliche de Río de Janeiro, donde la cantante fue reconocida por varios de los presentes. Lejos de mostrarse incómoda, Lali se mostró relajada, posó para fotografías con sus fanáticos y disfrutó de la pista de baile junto a sus amigas.
Ahora, con el regreso al escenario del Monumental cada vez más cerca, la atención vuelve a concentrarse en su carrera musical y, especialmente, en la gran incógnita que ella misma decidió mantener abierta: quién será la figura que la acompañará el 26 de septiembre en su tercer River.