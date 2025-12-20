Vacaciones 2026: el cerro que tenés que conocer si te gusta hacer trekking

El cerro se destaca por ofrecer vistas panorámicas del Valle de Punilla, las sierras y ciudades como Carlos Paz desde su punto más alto, conocido como el Mojón de San Fernando. Se trata de un recorrido ideal para caminatas exigentes, que combinan senderos de tierra y asfalto, con una duración aproximada de cuatro horas de ascenso y tres horas de descenso. El circuito suele vincularse con el tradicional Cerro Pan de Azúcar.