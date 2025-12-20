Secciones
Vacaciones 2026: el cerro que tenés que conocer si te gusta hacer trekking

El cerro se destaca por ofrecer vistas panorámicas del Valle de Punilla, las sierras y ciudades como Carlos Paz desde su punto más alto, conocido como el Mojón de San Fernando.

En los alrededores de Córdoba capital se esconden pequeños rincones de altísimo valor paisajístico y natural dentro de las Sierras Chicas. Uno de ellos es el Cerro El Mojón, ubicado cerca de Cosquín y Villa Allende, que se convirtió en un destino elegido por quienes buscan trekking y turismo aventura.

El cerro se destaca por ofrecer vistas panorámicas del Valle de Punilla, las sierras y ciudades como Carlos Paz desde su punto más alto, conocido como el Mojón de San Fernando. Se trata de un recorrido ideal para caminatas exigentes, que combinan senderos de tierra y asfalto, con una duración aproximada de cuatro horas de ascenso y tres horas de descenso. El circuito suele vincularse con el tradicional Cerro Pan de Azúcar.

Para los aventureros, el Cerro El Mojón presenta un desafío de dificultad media, que permite obtener vistas especiales y únicas de puntos emblemáticos como el Hospital Domingo Funes y la Colonia Santa María, dos edificaciones destacadas de la ciudad.

Dónde queda el cerro El Mojón

El Cerro El Mojón se encuentra en las Sierras Chicas de Córdoba, principalmente en la zona de Santa María de Punilla y Bialet Massé, muy cerca del Cerro Pan de Azúcar.

Las principales actividades son el senderismo y el trekking, ideales para disfrutar de vistas panorámicas del Valle de Punilla, los lagos Embalse, Segunda Usina y Piedras Moras, además del propio Cerro Pan de Azúcar. Las rutas combinan ascensos desafiantes con tramos más tranquilos, perfectos para conectarse con la naturaleza a pocos minutos de la ciudad.

Distintos senderos permiten un contacto profundo con el entorno natural. Uno de los más conocidos es el sendero que lleva al Cerro Mojón, antiguamente llamado Antatica, desde donde se obtiene una panorámica muy atractiva del valle.

Caminos para llegar a la cumbre

Recorrer el filo de las sierras permite acceder a una vista ideal del Valle de Punilla. El Cerro El Mojón, con 1290 msnm, ofrece una panorámica privilegiada de localidades como Bialet Massé, Cosquín, Santa María y también del Dique San Roque.

El trekking más concurrido comienza en el Cerro Pan de Azúcar. Desde allí, el sendero se dirige hacia el sur y demanda 5 kilómetros de ida por una huella bastante marcada. Si no se posee experiencia caminando en sierras, siempre es aconsejable contratar un guía.

Otra alternativa es ingresar por el aeródromo de Santa María de Punilla, recorriendo 6 kilómetros hacia el filo de las Sierras Chicas y luego hacia el norte.

Todos los senderos son de dificultad media y con gran desnivel. Además, atraviesan campos privados, por lo que se recomienda coordinar con antelación los permisos de ingreso.

Cómo llegar al cerro El Mojón

Desde Córdoba Capital en auto: la opción más práctica es viajar hasta la zona del Cerro Pan de Azúcar y realizar el tramo final a pie. El recorrido es de aproximadamente 56 kilómetros y demanda alrededor de 1 hora, según el tráfico.

Desde Córdoba Capital en colectivo: se debe combinar el transporte urbano con líneas interurbanas, como ERSA o Sarmiento, hacia Santa María de Punilla o Bialet Massé. Desde allí, será necesario tomar un taxi o una conexión local, ya que no hay colectivo directo al cerro.

Desde Buenos Aires en avión: se debe volar de Buenos Aires a Córdoba, en un trayecto de una hora y media, y luego tomar un traslado terrestre (auto, taxi o bus) hacia Santa María de Punilla o La Falda, combinando el viaje aéreo con transporte local para llegar a la zona del cerro.

Con paisajes únicos y recorridos desafiantes, el Cerro El Mojón se consolida como una opción imperdible para quienes disfrutan del trekking y el contacto con la naturaleza en Córdoba.

