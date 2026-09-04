Tras jurar como camarista efectivo, Bertuzzi falló en el caso $Libra: inversores que denunciaron una estafa no podrán ser querellantes

Para el tribunal, esas expresiones no alcanzaban, por sí solas, para demostrar la existencia de un delito concreto en el expediente. “La invocación a fórmulas que explican momentos de este negocio particular, tales como ‘calidad simulada’, ‘insider trading’, ‘lavado de prestigio’ o ‘rug pull’, nomina en definitiva categorías que no han logrado ser proyectadas sobre el caso concreto”, afirmó la Cámara.