Quiebra de Musimundo: la firma acumulaba más de $2.200 millones en deudas

Resumen para apurados
- Esta semana, la Justicia chaqueña declaró la quiebra de Carsa S.A., dueña de Musimundo, debido a una cesación de pagos y deudas bancarias superiores a $2.200 millones.
- La firma fracasó en su concurso preventivo ante la caída de ventas, lo que forzó el cierre de una veintena de sucursales en Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes.
- La resolución judicial deja a un centenar de trabajadores desocupados a la espera de cobrar indemnizaciones, tras frustrarse una presunta venta de la cadena.
Esta semana, la justicia de Chaco decretó la quiebra de la compañía Carsa S. A., dueña de la cadena de electrodomésticos Musimundo. Pese a que la empresa se encontraba en concurso preventivo para intentar continuar con sus operaciones, se encontraron detalles en el estado de cesación de pagos y niveles de deuda que impidieron la continuidad del proceso concursal.
El concurso de acreedores intentaba evitar la declaración de quiebra, pero Carsa S. A. terminó por cerrar una veintena de locales del noreste en cuatro provincias: Chaco, Formosa, Misiones y Corrientes. Medios como Infobae estimaron que al menos 100 trabajadores quedaron desocupados por el cierre de las sucursales señaladas.
Deuda millonaria de Carsa S. A., dueña de Musimundo
Hasta julio de 2026, Carsa S. A. acumulaba $2242 millones en deudas informadas con entidades financieras. Entre sus acreedores figuraban al menos ocho bancos. El porcentaje mayor correspondía a una obligación que había contraído con el Banco de la Nación Argentina por $1404,6 millones.
Otra de las deudas más grandes contraídas e impagas se había firmado con el Banco Macro por $326,8 millones; con el Banco Comercio, por $298,9 millones y con el Nuevo Banco del Chaco, por $205 millones. La lista se completaba con American Express Argentina, Banco de Corrientes, Banco Patagonia, Banco de Servicios y Transacciones y Banco Galicia.
Carsa S. A. con deuda de alto riesgo
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) lleva un registro de las deudas contraídas. En la Central de Deudores del Sistema Financiero del banco se contempla tanto a personas humanas como a personas jurídicas. La consulta se realiza mediante CUIL, CUIT o CDI y reúne a todos los acreedores de un deudor.
El proceso judicial, llevado adelante por el juez Fernando Luis Lavenas del Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia, se dio con un estado de deuda de nivel 4 respecto al Banco Nación, Banco Macro y Nuevo Banco del Chaco, lo que significa que las deudas con estas entidades llevaban un atraso superior a 180 días y menor a un año.
Además del registro de la Central de Deudores, en julio la compañía había pactado una reestructuración de deuda por $63.500 millones aproximadamente, en un contexto de bajas ventas y de complejas adversidades para responder por sus obligaciones financieras.
Los empleados, mientras tanto, aguardan la llegada de sus indemnizaciones. Al interior de la empresa, según se publicó en Misiones Online, algunos trabajadores tenían entendido que Musimundo iba a ser comprada por otra empresa y que serían transferidos con la antigüedad que llevaban.