Quiebra de Musimundo: la firma acumulaba más de $2.200 millones en deudas

Esta semana, la justicia de Chaco decretó la quiebra de la compañía Carsa S. A., dueña de la cadena de electrodomésticos Musimundo. Pese a que la empresa se encontraba en concurso preventivo para intentar continuar con sus operaciones, se encontraron detalles en el estado de cesación de pagos y niveles de deuda que impidieron la continuidad del proceso concursal.