El último mensaje que recibió de su hermano Carla Jeffery, la actriz de Disney que murió a los 33 años

De qué murió Carla Jeffery

La agencia Alexander's Talent Management despidió a Carla Jeffery con un extenso comunicado en el que repasó sus más de 20 años junto al equipo de representados y su paso por la película "Zombies" de Disney como la porrista Bree. Sin embargo, no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento ni se hizo referencia a enfermedades previas o accidentes de la actriz.