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El último mensaje que recibió de su hermano Carla Jeffery, la actriz de Disney que murió a los 33 años

El fallecimiento fue anunciado en Instagram y generó una ola de mensajes de sus compañeros y seguidores.

Una de las imágenes que compartió Carla Jeffery junto a su hermano Carlon.
Una de las imágenes que compartió Carla Jeffery junto a su hermano Carlon. Foto: Instagram/carlajeffery
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz de Disney Carla Jeffery murió a los 33 años el 1 de septiembre; la noticia fue confirmada en redes sociales sin revelar las causas del deceso.
  • Su hermano Carlon la despidió compartiendo su último chat, mientras la agencia Alexander's Talent Management inició una colecta para costear el funeral.
  • El fallecimiento de la intérprete de la saga 'Zombies' conmociona a la comunidad artística de Disney y a sus seguidores, quienes colmaron las redes de homenajes.
Resumen generado con IA

Este martes 1 de septiembre, la actriz de Disney, Carla Jeffery, falleció a sus 33 años. La noticia fue anunciada con pesar desde su cuenta oficial de Instagram, donde también se inició una colecta para pagar los costos de su funeral. Su hermano, Carlon Jeffery, la despidió en la red social compartiendo el último mensaje que le envió.

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“Con profunda tristeza, compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien falleció el 1 de septiembre de 2026, a la temprana edad de 33 años”, escribieron en un posteo en la cuenta oficial de la actriz. “Quizás te fuiste de este mundo, pero no de nuestros corazones. Descansa en paz”, agregó la agencia que la representaba como pie de foto.

El hermano de Carla Jeffery se despidió de ella

Tras la muerte de la actriz, Carlon Jeffery le rindió homenaje público en su cuenta de Instagram. Eligió compartir la captura de pantalla del último mensaje que le envió a su hermana, pidiéndole que se comunicara con él. Además, una extensa dedicatoria acompañaba el pedido inicial.

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“Hola hermana, llamame cuando recibas esto. Solo te llamaba para saber cómo fue tu día. Te amo hasta la luna, ida y vuelta, hermanita”, escribió Carlon. Además, le expresaba lo orgulloso que se sentía de ella. “Tu resiliencia, tu gracia, tu risa contagiosa que ilumina una habitación. Sos verdaderamente una luz que brilla con intensidad”, le dijo.

La captura de pantalla del último mensaje de Carlon a su hermana antes de fallecer. La captura de pantalla del último mensaje de Carlon a su hermana antes de fallecer. Imagen: Carlon Jeffery

También le pedía que no dejara a nadie apagar esa luz, incluso si se trataba de ella misma. “Esa luz que llevás es especial y debe ser protegida todo el tiempo. Sos la mejor hermana que un hermano podría pedir. Ruego que sigamos creciendo cercanos a través de este camino. Te apoyo en esta vida y en la siguiente”, cerró Carlon.

De qué murió Carla Jeffery

La agencia Alexander's Talent Management despidió a Carla Jeffery con un extenso comunicado en el que repasó sus más de 20 años junto al equipo de representados y su paso por la película "Zombies" de Disney como la porrista Bree. Sin embargo, no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento ni se hizo referencia a enfermedades previas o accidentes de la actriz.

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La publicación que anunció su fallecimiento se cargó de mensajes de despedida de sus propios compañeros de Disney y superó el millón de “Me gusta”. Milo Manheim, uno de los protagonistas de la película, se hizo presente con su comentario: “Carla, la persona más dulce que jamás conocí. Te amo”.

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