Del lujo a la calle: murió Max Higgins, el empresario que prometió construir un “Disney argentino”
El jamaiquino de 55 años fue encontrado sin vida en la vía pública, en la localidad bonaerense de Libertad. Había llegado al país en 2007 y alcanzó notoriedad por sus proyectos millonarios y su vínculo con figuras del deporte y el espectáculo.
Resumen para apurados
- El empresario jamaiquino Max Higgins, de 55 años, fue hallado muerto por causas naturales en la vía pública en Merlo, donde vivía en situación de calle.
- Llegó al país en 2007 prometiendo un parque temático millonario junto a Diego Maradona, pero su imperio colapsó tras denuncias de estafa que lo llevaron a la indigencia.
- La Justicia de Morón investiga las causas exactas del deceso mediante una autopsia, cerrando la historia de una de las figuras mediáticas más controversiales del país.
El empresario jamaiquino Max Higgins, quien años atrás había anunciado la construcción de un “Disney argentino”, fue encontrado muerto en las últimas horas en la localidad de Libertad, partido bonaerense de Merlo. Tenía 55 años y estaba en situación de calle.
Un empleado de la Empresa 216 fue quien encontró el cuerpo tendido en la vía pública y en posición fetal y dio aviso a las autoridades. De acuerdo con su relato, unos 20 días antes había visto en la zona a un hombre jamaiquino que no era conocido por los vecinos y que desde hacía semanas permanecía en el mismo lugar donde finalmente fue hallado sin vida.
Según relató el denunciante, aproximadamente veinte días antes había observado en la zona a un hombre jamaiquino que estaba en situación de calle. En ese sentido, indicó que el individuo no era conocido por los vecinos y que desde hacía semanas se alojaba en el mismo lugar donde finalmente fue encontrado muerto.
Tras arribar a la zona, personal del Comando de Patrullas Merlo preservó el lugar para permitir el trabajo de los equipos científicos. Las primeras pericias arrojaron que no había indicios de violencia ni signos de intervención de terceros.
Minutos después, una ambulancia que llegó al lugar confirmó el fallecimiento por causas naturales. No obstante, la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Morón dispuso la apertura de una causa bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte” y ordenó la realización de la autopsia para determinar las circunstancias exactas del deceso.
Quién era Max Higgins
Higgins llegó a la Argentina en 2007 con la promesa de revolucionar el espectáculo. Se autoproclamó el “Rey del Entretenimiento”, contrató a Diego Maradona para un reality de fútbol y aseguró que construiría un “Disney argentino” en San Pedro con una inversión de mil millones de dólares.
Su figura extravagante, siempre rodeada de lujos y personajes del deporte y la farándula, lo convirtió en un personaje mediático. Pero su reinado terminó abruptamente y su historia mutó en una de las caídas más reconocibles del espectáculo local.
Prometía premios millonarios y ostentaba una Lamborghini Diablo, que luego se supo era prestada. Se presentaba en los estadios con capa y corona, abrazado a Maradona, y ofrecía sueños de fama y fortuna que nunca se concretaron.
Del lujo a vivir en la calle
Pero la realidad detrás del personaje se fue desmoronando. Su esposa, la argentina Sandra Zapata, reveló que la fortuna de Higgins era una farsa y denunció episodios de violencia y antecedentes penales por estafas con cheques sin fondo en Estados Unidos e Inglaterra.
El supuesto empresario, que decía manejar dos billones de dólares embargados, terminó acusado de estafador profesional y perdió su círculo de confianza.
Con el tiempo, Max quedó solo, desplazado de los flashes y abandonado por quienes en algún momento lo acompañaron. Su vida dio un giro radical: pasó de los hoteles cinco estrellas a dormir en la calle, en una esquina de Retiro, utilizando un maletín como almohada y pidiendo limosna para comer.