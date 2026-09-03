Conmoción en Disney: falleció la actriz Carla Jeffery, protagonista de una exitosa saga de películas

Los miembros de Alexanders Talent Management recordaron con gran afecto la luminosa sonrisa que caracterizaba a su representada. El comunicado emitido resaltó el inmenso privilegio de contemplar su evolución personal y artística a lo largo de dos décadas de labor conjunta. Del mismo modo, enviaron sus condolencias a los familiares directos de la estrella frente a este trágico desenlace. Los fanáticos de la franquicia despiden hoy a una creadora que dejó una huella imborrable en la industria infantil.