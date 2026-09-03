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Conmoción en Disney: falleció la actriz Carla Jeffery, protagonista de una exitosa saga de películas

La joven artista falleció a los 33 años de edad tras construir una destacada carrera en la pantalla chica norteamericana. El ambiente artístico despide a una figura caracterizada por su gran carisma y talento.

Conmoción en Disney: falleció la actriz Carla Jeffery, protagonista de una exitosa saga de películas
Fuente: TN
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz estadounidense Carla Jeffery, figura de Disney Channel, falleció el lunes 1 de septiembre a los 33 años en EE. UU. por causas no reveladas.
  • Jeffery alcanzó fama global en 2018 interpretando a Bree en la saga 'Z-O-M-B-I-E-S' y actuó en éxitos televisivos como 'iCarly', 'Scream Queens' y 'Crazy Ex-Girlfriend'.
  • Su repentina partida enluta a la industria televisiva infantil y a sus seguidores, consolidando su legado como referente e inspiración para el público juvenil.
Resumen generado con IA

El mundo del espectaculo enfrenta un momento de dolor debido a la muerte de Carla Jeffery a los 33 años. La intérprete estadounidense cobró enorme notoriedad global gracias a su labor en la franquicia televisiva "Z-O-M-B-I-E-S", de Disney Channel. Su fallecimiento ocurrió el pasado lunes primero de septiembre, según informaron las fuentes oficiales encargadas de su representación profesional.

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La lamentable noticia generó una inmediata oleada de conmoción entre sus excompañeros de trabajo y los fieles seguidores de estas producciones juveniles. Alexanders Talent Management, empresa que manejó la carrera de la joven desde su niñez, divulgó un emotivo comunicado para despedirla públicamente. Aunque la confirmación causó un fuerte impacto en las redes sociales, los allegados prefirieron mantener en reserva los motivos del deceso.

Trayectoria actoral y el salto a la fama

Nacida el 10 de julio de 1993 en la ciudad de Houston, Texas, la artista inició su andadura actoral a muy temprana edad. Aquellos primeros pasos le permitieron integrar elencos en series sumamente populares del calibre de "iCarly", "Scream Queens" y "Crazy Ex-Girlfriend". Su versatilidad interpretativa quedó plasmada en una docena de ficciones que marcaron la pantalla chica norteamericana durante la última década.

La consagración definitiva llegó recién en el año 2018 al encarnar al carismático personaje de Bree. Este proyecto cinematográfico permitió que compartiera roles estelares junto a figuras como Milo Manhein, Meg Donnelly, Trevor Tordjman y Kylee Russell. El rotundo éxito del largometraje motivó la realización de dos secuelas posteriores que completaron una trilogía muy aclamada.

Un legado inspirador y el último adiós

La masiva repercusión de su papel despertó un lazo entrañable con el público femenino adolescente que consumía la saga. Durante algunos reportajes de prensa, la propia Carla Jeffery manifestó su asombro ante la posibilidad de convertirse en un modelo a seguir. Aquellas muestras de cariño diario solían conmoverla hasta las lágrimas por la enorme responsabilidad social asumida.

Los miembros de Alexanders Talent Management recordaron con gran afecto la luminosa sonrisa que caracterizaba a su representada. El comunicado emitido resaltó el inmenso privilegio de contemplar su evolución personal y artística a lo largo de dos décadas de labor conjunta. Del mismo modo, enviaron sus condolencias a los familiares directos de la estrella frente a este trágico desenlace. Los fanáticos de la franquicia despiden hoy a una creadora que dejó una huella imborrable en la industria infantil.

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