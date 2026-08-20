La DEA investiga la muerte de Hayden Panettiere: el nexo directo con el caso de Matthew Perry

El expediente incorporó diversas revelaciones policiales que alimentan la hipótesis de un consumo problemático de sustancias en la vivienda. Reportes de prensa señalaron el hallazgo de Narcan en el domicilio, sumado a una llamada de emergencia que describía un paro cardíaco y una posible sobredosis. Cuando los oficiales confirmaron la muerte, el actor Brian Hickerson, pareja de la estrella, se encontraba presente junto a su hermano.