La DEA investiga la muerte de Hayden Panettiere: el nexo directo con el caso de Matthew Perry

Resumen para apurados
- La DEA se sumó a la investigación por la repentina muerte de la actriz Hayden Panettiere en Carolina del Sur para esclarecer una presunta sobredosis de sustancias.
- Tras hallar Narcan en el domicilio de la artista, las autoridades rastrean el origen de los fármacos, siguiendo el precedente del caso judicial de Matthew Perry.
- La causa federal buscará identificar y procesar penalmente a la red de proveedores que suministra drogas ilegales en el entorno de las celebridades de Hollywood.
La repentina muerte de la actriz Hayden Panettiere a los 36 años generó un giro inesperado en la investigación penal. Tras conocerse los resultados preliminares de la autopsia, la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) decidió sumarse de forma oficial a las tareas pertinentes para esclarecer el trágico deceso. Esta intervención busca determinar las causas exactas del fallecimiento de la artista en su residencia de Carolina del Sur.
El expediente incorporó diversas revelaciones policiales que alimentan la hipótesis de un consumo problemático de sustancias en la vivienda. Reportes de prensa señalaron el hallazgo de Narcan en el domicilio, sumado a una llamada de emergencia que describía un paro cardíaco y una posible sobredosis. Cuando los oficiales confirmaron la muerte, el actor Brian Hickerson, pareja de la estrella, se encontraba presente junto a su hermano.
Conexión con el caso de Matthew Perry
La incorporación de la DEA evoca de inmediato el proceso judicial que rodeó la partida de otra celebridad de Hollywood hace unos años. El recordado protagonista de Friends, Matthew Perry, falleció en 2023 debido a un consumo excesivo de ketamina. Aquella exhaustiva indagación culminó con cinco personas condenadas, entre las que figuraban dos médicos y una conocida traficante de Los Ángeles.
Los paralelismos entre ambos expedientes radican en el rastreo de las cadenas de suministro de narcóticos ilegales en el entorno artístico. Las autoridades federales concentran ahora sus esfuerzos en descubrir quiénes facilitaron los químicos que apagaron la vida de la joven. Se espera que la policía local de Greenville y la oficina forense trabajen de manera coordinada con los agentes nacionales.
Trayectoria y batallas de una estrella
La actriz neoyorquina inició una exitosa trayectoria en los medios desde la infancia con apariciones en series populares. El público global la consagró gracias a papeles icónicos en la pantalla grande y en dramas musicales de televisión de enorme éxito. Sus destacadas interpretaciones le valieron dos nominaciones a los Globos de Oro.
Meses antes de partir, la intérprete publicó un libro confesional donde detalló una dura lucha personal. En esa obra relató adicciones, la depresión posparto y la pérdida de la custodia de la niña frente al boxeador Wladimir Klitschko. Tales revelaciones mostraron el lado más vulnerable de una mujer que intentaba reconstruir el camino afectivo y profesional. El posterior noviazgo con Brian Hickerson también estuvo marcado por dolorosos episodios de violencia doméstica.