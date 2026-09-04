El Cementerio del Oeste abre sus puertas a las escuelas

Hay lugares de Tucumán donde la historia no está encerrada en los libros. Se encuentra en las paredes, en las esculturas, en los nombres de las lápidas y en las historias de quienes fueron protagonistas de otras épocas. El Cementerio del Oeste es uno de ellos y, desde ahora, también se convierte en un espacio de aprendizaje para estudiantes de toda la provincia.