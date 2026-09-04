El Cementerio del Oeste abre sus puertas a las escuelas

Hay lugares de Tucumán donde la historia no está encerrada en los libros. Se encuentra en las paredes, en las esculturas, en los nombres de las lápidas y en las historias de quienes fueron protagonistas de otras épocas. El Cementerio del Oeste es uno de ellos y, desde ahora, también se convierte en un espacio de aprendizaje para estudiantes de toda la provincia.
En el marco de un nuevo programa de visitas guiadas para establecimientos educativos, el cementerio ubicado en Asunción 150 recibió ayer al primer grupo de alumnos. Fueron 26 estudiantes de primer año del Instituto Tucumano de Enseñanza Personalizada (ITEP), que recorrieron el predio. La propuesta busca acercar a niños y adolescentes a uno de los espacios que forman parte del patrimonio histórico, arquitectónico y escultórico de la provincia. Y la respuesta, al menos en esta primera experiencia, fue inmediata: ya hay diez visitas programadas para septiembre.
Historia
El objetivo no es solamente recorrer un cementerio, sino acercar a los estudiantes a una parte de la historia que muchas veces permanece desconocida para las nuevas generaciones.
El Cementerio del Oeste permite abordar contenidos de distintas áreas a partir de un mismo recorrido. Historia, Ciencias Sociales, Lengua, Educación Artística, Arquitectura y Patrimonio son algunos de los campos que pueden trabajarse durante la visita. El lugar reúne las historias de dirigentes políticos, artistas, empresarios y protagonistas de distintos momentos de la vida tucumana y nacional. Allí descansan los restos de 22 ex gobernadores y 17 ex intendentes de la provincia. Las instituciones interesadas pueden solicitar información al 3813034803.