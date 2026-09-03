Embalse Escaba: restringen la natación y los deportes náuticos por una floración masiva de algas

Resumen para apurados
- El gobierno de Tucumán restringió la natación y deportes en el Embalse Escaba por una floración masiva de algas que representa riesgos sanitarios y ambientales.
- La medida surgió tras análisis ficológicos de la Fundación Miguel Lillo y áreas ambientales, ante un 'blooming' que podría provocar mortandad de peces.
- Especialistas mantendrán el monitoreo del agua para definir futuras acciones de mitigación y determinar cuándo será seguro rehabilitar las actividades.
Las autoridades de Tucumán dispusieron restricciones preventivas en el Embalse Escaba luego de detectar una floración masiva de algas en sus aguas. La medida alcanza a las actividades que implican contacto directo con el cuerpo de agua, como la natación y los deportes náuticos.
La decisión fue adoptada por la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos y la Subsecretaría de Medio Ambiente, dependientes de la Secretaría de Producción, junto con especialistas del Instituto de Ecosistemas de Aguas Continentales (IEAC) de la Fundación Miguel Lillo.
¿Por qué restringieron las actividades en el Embalse Escaba?
Los organismos realizaron distintos estudios y tomaron muestras ficológicas —relacionadas con el análisis de algas— después de observar una importante proliferación de estos organismos en el agua del embalse.
Según los especialistas, las floraciones algales, también conocidas como “blooming”, pueden producirse por la interacción de diferentes variables fisicoquímicas, hidrológicas y antropogénicas.
El fenómeno puede generar riesgos ecotoxicológicos y sanitarios, además de consecuencias negativas para el ecosistema. Entre los posibles efectos señalados se encuentra incluso la mortandad masiva de peces.
Qué actividades quedaron restringidas en Escaba
A partir de los resultados de los estudios, las autoridades determinaron de manera preventiva:
Suspender las actividades con contacto directo con el agua, como la natación.
Restringir los deportes náuticos que impliquen contacto con el agua.
Limitar la extracción de agua destinada al consumo cuando no cuente con el tratamiento adecuado.
Las medidas buscan reducir los posibles riesgos mientras continúa el análisis de la situación ambiental del embalse.
Continuará el monitoreo de las algas
Las autoridades y los especialistas indicaron que continuarán evaluando la evolución de la floración algal mediante el seguimiento de diferentes variables ambientales.
El objetivo será determinar cómo evoluciona el fenómeno y, de acuerdo con los resultados, establecer nuevas medidas de mitigación o manejo adaptativo.
Por el momento, la recomendación es respetar las restricciones establecidas y evitar las actividades que impliquen contacto directo con el agua del Embalse Escaba hasta que las autoridades determinen que las condiciones son adecuadas.