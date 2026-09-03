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A 11 años de la muerte de su esposo, Verónica Llinás compartió un emotivo recuerdo

La actriz publicó una foto de su pareja y recordó los años que compartieron entre navegación y una historia de amor que terminó por una enfermedad.

Después de la muerte de Goretti, Verónica Llinás no presentó nuevas parejas públicamente.
Después de la muerte de Goretti, Verónica Llinás no presentó nuevas parejas públicamente. Imágenes: Instagram/soyverollinas
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La actriz Verónica Llinás homenajeó en Instagram a su difunto esposo, Guido Goretti, en el día de su cumpleaños, a 11 años de su fallecimiento a causa de un cáncer.
  • La pareja compartió 25 años de vida y travesías en barco hasta la muerte de Goretti en 2015 tras una dura enfermedad; colegas y seguidores arroparon a la artista en redes.
  • El emotivo tributo ratifica la huella imborrable de su vínculo, que la actriz suele conmemorar públicamente en fechas significativas para preservar su memoria.
Resumen generado con IA

Verónica Llinás volvió a recordar públicamente a Guido Goretti, su esposo durante más de dos décadas, con motivo de una fecha especial. La actriz, reconocida por su extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, compartió en Instagram una antigua foto de quien fue su pareja, tomada durante una tarde de pesca. La imagen estuvo acompañada por un mensaje breve y cargado de afecto, en el que enfatizó que el paso del tiempo no logró borrar su vínculo.

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“Feliz cumpleaños Guidino de mi corazón. Fuimos tan jóvenes y tan felices, nos quisimos tanto. Eras el sol”, escribió Llinás junto a la postal, en su cuenta de Instagram. La publicación recibió numerosos mensajes de cariño de amigos, colegas y seguidores. Personalidades como Cecilia Roth, Andy Kusnetzoff, Carola Rina y Mex Urtizberea aprovecharon la oportunidad para enviarle cariño a la actriz.

Una vida compartida entre la actuación y la navegación

Llinás y Goretti se conocieron a comienzos de la década de 1990 y permanecieron juntos durante aproximadamente 25 años. Mientras ella desarrollaba su carrera artística, él dedicaba gran parte de su tiempo a navegar, una afición que terminó ocupando un lugar importante dentro de la vida de la pareja. Goretti empezó incluso a construir un barco y juntos hicieron distintos viajes por Sudamérica y el Caribe.

Post Instagram

El proyecto de recorrer el mundo navegando fue uno de los grandes sueños de Goretti. Aunque nunca llegaron a completar aquella travesía, sí pudieron compartir extensos períodos a bordo y conocer destinos como Colombia, Brasil y Centroamérica. En una entrevista con La Nación en 2024, Llinás explicó que ambos encontraron una manera de combinar esas aventuras con sus compromisos profesionales. La actriz también contó que esa dinámica implicaba ceder y adaptarse de ambos lados para sostener el proyecto de pareja.

La enfermedad del esposo de Verónica Llinás

La historia de amor llegó a su etapa más difícil cuando Goretti fue diagnosticado con cáncer. De acuerdo con lo que Llinás contó, después del tratamiento de quimioterapia los estudios indicaron que la enfermedad parecía haber quedado atrás. Frente a esa recuperación, ambos decidieron aprovechar el tiempo y retomar sus antiguos viajes.

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Sin embargo, la mejoría fue temporal. El cáncer reapareció y avanzó hasta provocar una metástasis cerebral. El cuadro derivó en un rápido deterioro de la salud de Goretti y finalmente murió en 2015, después de atravesar una larga lucha.

Once años después, Llinás continúa recordándolo en fechas significativas y elige recuperar, especialmente, los momentos felices de aquella vida compartida. En 2025, al cumplirse una década de su muerte, había escrito: “Quiero recordarte así, siendo feliz, haciendo lo que más te gustaba, viajar juntos”, según recuperó Infobae.

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