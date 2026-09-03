A 11 años de la muerte de su esposo, Verónica Llinás compartió un emotivo recuerdo

Verónica Llinás volvió a recordar públicamente a Guido Goretti, su esposo durante más de dos décadas, con motivo de una fecha especial. La actriz, reconocida por su extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, compartió en Instagram una antigua foto de quien fue su pareja, tomada durante una tarde de pesca. La imagen estuvo acompañada por un mensaje breve y cargado de afecto, en el que enfatizó que el paso del tiempo no logró borrar su vínculo.