BYD Romar lanza en Tucumán el Seal 5 DM-i, el súper híbrido con 1.600 km de autonomía

La oferta de vehículos electrificados suma una nueva alternativa en Tucumán. El jueves 3 de septiembre, BYD Romar presentará el SEAL 5 DM-i, el primer sedán de la marca que llega al mercado argentino con tecnología híbrida enchufable Super Hybrid DM-i. El lanzamiento marcará además el comienzo de la preventa de unidades. Se trata de la única concesionaria en Tucumán con representación oficial de BYD en la provincia y cuenta con servicio de postventa y repuestos.