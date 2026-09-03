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BYD Romar lanza en Tucumán el Seal 5 DM-i, el súper híbrido con 1.600 km de autonomía

BYD ROMAR es la única concesionaria en Tucumán con representación oficial de BYD en la provincia y cuenta con servicio de postventa y repuestos. El nuevo modelo del segmento sedán es el híbrido enchufable con mayor autonomía del mercado argentino. La presentación será el jueves 3 de septiembre, en paralelo al inicio de la preventa. Sí… ¡podés anotarte para un test drive!

BYD Romar lanza en Tucumán el Seal 5 DM-i, el súper híbrido con 1.600 km de autonomía
Hace 3 Hs

La oferta de vehículos electrificados suma una nueva alternativa en Tucumán. El jueves 3 de septiembre, BYD Romar presentará el SEAL 5 DM-i, el primer sedán de la marca que llega al mercado argentino con tecnología híbrida enchufable Super Hybrid DM-i. El lanzamiento marcará además el comienzo de la preventa de unidades. Se trata de la única concesionaria en Tucumán con representación oficial de BYD en la provincia y cuenta con servicio de postventa y repuestos.

BYD Romar lanza en Tucumán el Seal 5 DM-i, el súper híbrido con 1.600 km de autonomía

El evento se realizará en el Hilton Garden Inn Tucumán, con la presencia de Nicolás Antonini, representante de BYD Argentina, quien llegará especialmente para acompañar el lanzamiento. La llegada del modelo ocurre pocas semanas después del desembarco de BYD en Tucumán, de la mano de Grupo Romar, que asumió la representación oficial de la marca. Líder mundial en vehículos de nueva energía, BYD incorpora al mercado local una propuesta que combina innovación, eficiencia y nuevas tecnologías.

BYD Romar lanza en Tucumán el Seal 5 DM-i, el súper híbrido con 1.600 km de autonomía

Con el nuevo BYD SEAL 5 DM-i, la propuesta se resume en tres conceptos: más autonomía, menos consumo y más tecnología. El nuevo modelo propone una combinación pensada para distintos tipos de uso: conducción eléctrica en los recorridos cotidianos y una autonomía extendida para viajes de larga distancia. La fórmula apunta a quienes buscan eficiencia, autonomía, tecnología y confort sin resignar practicidad.

BYD Romar lanza en Tucumán el Seal 5 DM-i, el súper híbrido con 1.600 km de autonomía

El principal diferencial está en su arquitectura híbrida enchufable Super Hybrid DM-i, que prioriza el uso de energía eléctrica y permite reducir el consumo de combustible. Con hasta 1.600 kilómetros de autonomía combinada bajo ciclo NEDC y un consumo de apenas 3,7 litros cada 100 kilómetros, el modelo se posiciona como el híbrido enchufable de mayor autonomía del mercado argentino.

BYD Romar lanza en Tucumán el Seal 5 DM-i, el súper híbrido con 1.600 km de autonomía

La tecnología se completa con el sistema BYD App, que permite consultar información y acceder a funciones de control del vehículo desde el teléfono celular. A esto se suma un baúl de 522 litros, pensado para ofrecer practicidad en el uso diario y en los viajes.

La presentación en Tucumán se realizará en paralelo al lanzamiento nacional y permitirá acceder a la preventa. Además, quienes quieran conocer el vehículo podrán inscribirse para realizar un test drive y experimentar de cerca su propuesta de conducción. La comercialización de BYD Romar incluye el servicio de postventa y repuestos ya que se trata de la única concesionaria en Tucumán con representación oficial de BYD Argentina.

BYD Romar lanza en Tucumán el Seal 5 DM-i, el súper híbrido con 1.600 km de autonomía

Desde Grupo Romar destacan que la llegada de BYD representa una apuesta por acercar a Tucumán tecnologías que ya están transformando la industria automotriz a nivel global. “Es acercar a Tucumán una nueva forma de entender la movilidad”, señalaron desde el grupo.

Los interesados pueden comunicarse a través de los distintos canales de la empresa:

WhatsApp: +54 9 3813 54-9864

Redes sociales oficiales  

https://www.instagram.com/byd.romar/  

https://www.facebook.com/people/BYDromar/


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