Tucumán Central visita a Sarmiento: qué necesita para evitar el descenso

Tucumán Central viajará hoy, a las 20.30, rumbo a Resistencia, donde el sábado, desde las 16, visitará a Sarmiento por la séptima fecha de la Zona A de la Reválida del Torneo Federal A. Para el conjunto de Villa Alem será una verdadera final: necesita ganar para mantener viva la posibilidad de conservar la categoría.