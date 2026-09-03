Tucumán Central visita a Sarmiento: qué necesita para evitar el descenso

Resumen para apurados
- Tucumán Central visitará este sábado a Sarmiento en Resistencia por la Reválida del Federal A, obligado a ganar para no descender directamente de categoría.
- El equipo aún no sumó de visitante en la fase. Para este choque, el DT Walter Arrieta recupera a Valentín Montenegro y Rodrigo Palomino, pero no contará con Felipe Estrada.
- Con ambos clubes en zona roja, un empate o una derrota sentenciará el descenso del conjunto tucumano, que se juega su permanencia en el Federal A en 90 minutos decisivos.
Tucumán Central viajará hoy, a las 20.30, rumbo a Resistencia, donde el sábado, desde las 16, visitará a Sarmiento por la séptima fecha de la Zona A de la Reválida del Torneo Federal A. Para el conjunto de Villa Alem será una verdadera final: necesita ganar para mantener viva la posibilidad de conservar la categoría.
El panorama es claro. Ambos equipos se encuentran en zona de descenso y, por la situación de la tabla, tanto un empate como una derrota condenarán al conjunto tucumano. Por eso, el equipo dirigido por Walter Arrieta llegará a Chaco sin margen para especular.
El encuentro será dirigido por Franco Rioja, de Misiones, y será además la última presentación de Tucumán Central como visitante en esta Reválida. Hasta el momento, no logró sumar fuera de casa en esta instancia y buscará cortar esa racha justamente en el partido más importante de la temporada.
Los resultados adversos fueron reduciendo fecha tras fecha el margen de maniobra del equipo de Villa Alem, que ahora quedó obligado a conseguir los tres puntos para llegar con posibilidades a la definición del torneo.
Regresan Montenegro y Palomino
En medio de un escenario complicado, Arrieta recibió dos buenas noticias durante la semana: recuperará a Valentín Montenegro y Rodrigo Palomino, quienes cumplieron sus respectivas suspensiones.
Montenegro, máximo goleador del equipo con siete tantos en la temporada, había quedado afuera por acumulación de cinco tarjetas amarillas y volverá a estar disponible para reforzar el ataque.
Palomino, en tanto, cumplió dos fechas de suspensión y regresará a la defensa, lo que le permitirá al entrenador rearmar una última línea que deberá mostrar máxima concentración ante un rival que también se juega buena parte de su futuro.
En contrapartida, Arrieta no podrá contar con Felipe Estrada, expulsado en la fecha anterior y suspendido para este compromiso.
Un equipo prácticamente definido
Con esos regresos y la baja obligada, el entrenador ya tendría definido el equipo que saldrá a la cancha en Resistencia. Tucumán Central formaría con Néstor Tonini; Rodrigo Palomino, Lautaro Herrera, Nahuel Duarte y Maximiliano Martínez; Matías Smith, Carlos Cisneros, Guillermo Abregú y Brahian Collante; Lucas Suárez y Valentín Montenegro.
La vuelta de Montenegro será una de las principales cartas ofensivas del conjunto tucumano. Junto con Suárez tendrá la responsabilidad de generar peligro ante un rival que también llegará condicionado por la tabla.
En el mediocampo, Smith, Cisneros, Abregú y Collante deberán darle equilibrio al equipo y disputar el control de un partido en el que cada detalle puede resultar determinante.
Una final por la permanencia
El duelo del sábado tendrá todos los condimentos de una definición. Sarmiento y Tucumán Central llegan comprometidos en la lucha por evitar el descenso y los 90 minutos pueden marcar el futuro inmediato de ambos.
El conjunto chaqueño intentará hacer valer la localía, mientras que los dirigidos por Arrieta buscarán conseguir fuera de casa la victoria que se les negó durante toda la Reválida.
No habrá demasiadas cuentas para hacer. Tucumán Central necesita ganar para seguir con vida. Cualquier otro resultado significará perder la categoría.
Desde esta noche, cuando el plantel emprenda el viaje rumbo a Resistencia, comenzará la cuenta regresiva para uno de los partidos más importantes de los últimos tiempos del club. El sábado, desde las 16, tendrá 90 minutos para torcer su historia y mantener abierta la ilusión de permanecer en el Federal A.
Producción periodística: Carlos Leonardo Oardi.