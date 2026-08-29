Tras el empate frente a Boca Unidos, Tucumán Central quedó al borde del descenso

En el cierre, el local buscó la victoria con lo que tenía a mano e incluso terminó con Patricio Krupoviesa y Francisco Gramajo, ambos defensores, jugando prácticamente como delanteros. El empuje no alcanzó y Boca Unidos también tuvo chances de contragolpe, pero el marcador no volvió a moverse. El 2-2 dejó a Tucumán Central en una situación muy comprometida y casi sin margen de error en la pelea por la permanencia.