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Así avanza la reconstrucción de la mansión de Mel Gibson arrasada por un incendio

Tras perder su hogar de más de 15 años y objetos personales en los incendios de California, el actor comenzó los trabajos para levantar nuevamente su finca.

Así avanza la reconstrucción de la mansión de Mel Gibson arrasada por un incendio
Fuente: Radio Mitre
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mel Gibson inició la reconstrucción de su mansión en Malibú, tras ser destruida recientemente por el voraz incendio forestal de Palisades en California.
  • El actor perdió su hogar de 15 años y criticó la gestión oficial. Las obras comenzaron con la remoción de escombros, el despeje de la pileta y nuevas plateas.
  • Pese a las trabas burocráticas y los costos en la región, la solvencia de Gibson le permite avanzar en recuperar su histórica finca de 5,5 acres.
Resumen generado con IA

Imágenes muestran que Mel Gibson comenzó a reconstruir su mansión de Malibu, destruida por el incendio de Palisades. El actor había comprado la residencia en 2008 por 11,5 millones de dólares y, tras intentar venderla en 2019, optó por conservarla.

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El voraz incendio arrasó con miles de hectáreas y destruyó cientos de viviendas, lo que motivó duras críticas del actor hacia el gobernador Gavin Newsom en el podcast de Joe Rogan por la falta de prevención forestal. Al regresar a su propiedad tras la evacuación, Mel Gibson relató a NewsNation que encontró el lugar devorado por las llamas, perdiendo vehículos y recuerdos personales en la tragedia.

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Cómo sigue la reconstrucción de la mansión

Fotos exclusivas muestran que el terreno de Malibu ya fue limpiado de escombros y que existen indicios de una nueva platea. Asimismo, las obras permitieron despejar la pileta y el pool house, al tiempo que se efectúan trabajos en los accesos y se buscan recuperar algunas áreas verdes.

Todo indica que Mel Gibson mantiene la intención de reconstruir su vivienda sobre las 5,5 acres de la propiedad. Aunque el proyecto se encuentra en una etapa inicial, las tareas iniciadas comenzaron a modificar las zonas más afectadas por el voraz incendio.

Así avanza la reconstrucción de la mansión de Mel Gibson arrasada por un incendio Fuente: Radio Mitre

Cómo funcionaba la propiedad de Mel Gibson

Antes de sufrir la destrucción, la residencia contaba con 6.578 pies cuadrados, cinco dormitorios, cinco baños, un pool house destinado a gimnasio y una casa de huéspedes sobre un garaje para tres vehículos. El agente inmobiliario Sandro Dazzan describía la propiedad como un espacio con "calidez de una finca de viejo mundo" y una "vibra playera, luminosa y aireada". La zona enfrenta un escenario complejo para la reconstrucción, con cuantiosas pérdidas económicas estimadas por la Ucla Anderson y una marcada lentitud en la aprobación de permisos oficiales.

Con una fortuna estimada en 425 millones de dólares, Mel Gibson posee la solvencia para afrontar las obras, aunque admitió el impacto doloroso de perder sus objetos personales tras vivir allí unos 15 años. A pesar del nivel de devastación sufrido, el actor valoró que su familia resultó ilesa frente a los incendios que provocaron 30 víctimas fatales en la región.

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