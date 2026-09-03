Así avanza la reconstrucción de la mansión de Mel Gibson arrasada por un incendio

Cómo funcionaba la propiedad de Mel Gibson

Antes de sufrir la destrucción, la residencia contaba con 6.578 pies cuadrados, cinco dormitorios, cinco baños, un pool house destinado a gimnasio y una casa de huéspedes sobre un garaje para tres vehículos. El agente inmobiliario Sandro Dazzan describía la propiedad como un espacio con "calidez de una finca de viejo mundo" y una "vibra playera, luminosa y aireada". La zona enfrenta un escenario complejo para la reconstrucción, con cuantiosas pérdidas económicas estimadas por la Ucla Anderson y una marcada lentitud en la aprobación de permisos oficiales.