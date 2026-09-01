Así es la gran mansión de Dolly Parton: veintitrés habitaciones, sencillez rústica y recuerdos de su carrera

El reciente fallecimiento de Dolly Parton conmovió profundamente al ámbito cultural global, despertando sentidas reacciones de figuras como Miley Cyrus, Beyoncé y Cher. En este contexto de duelo e íntimos homenajes, surge la curiosidad por conocer el refugio predilecto de la legendaria cantante, actriz y filántropa. Se trata de una emblemática residencia rural donde transcurrió gran parte de su existencia cotidiana alejada de los grandes reflectores de los escenarios.