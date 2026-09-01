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Así es la gran mansión de Dolly Parton: veintitrés habitaciones, sencillez rústica y recuerdos de su carrera

La propiedad de veintitrés habitaciones destaca por una decoración minimalista y tonos neutros.

Así es la gran mansión de Dolly Parton: veintitrés habitaciones, sencillez rústica y recuerdos de su carrera
Fuente: Radio Mitre
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras la muerte de Dolly Parton, se revelaron los detalles de Willow Lake Plantation, su histórica y privada mansión en Tennessee donde residió por 50 años.
  • Comprada en 1972 y construida junto a su familia, la finca de 30 hectáreas y 23 habitaciones cuenta con diseño rústico, una capilla y sus premios.
  • La propiedad preserva el legado íntimo y espiritual de la cantante, mostrando una faceta sencilla y familiar que contrasta con su imagen pública.
Resumen generado con IA

El reciente fallecimiento de Dolly Parton conmovió profundamente al ámbito cultural global, despertando sentidas reacciones de figuras como Miley Cyrus, Beyoncé y Cher. En este contexto de duelo e íntimos homenajes, surge la curiosidad por conocer el refugio predilecto de la legendaria cantante, actriz y filántropa. Se trata de una emblemática residencia rural donde transcurrió gran parte de su existencia cotidiana alejada de los grandes reflectores de los escenarios.

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Junto a su esposo Carl Dean, quien partió en el año anterior, la artista habitó durante cinco décadas en Willow Lake Plantation, una inmensa finca situada en Brentwood, Tennessee. Aunque la celebridad poseía múltiples inmuebles distribuidos por todo el territorio norteamericano, aquel paraje sureño constituyó siempre su verdadero hogar de ensueño. La adquisición de dicha propiedad se concretó en mil novecientos setenta y dos con la clara intención de resguardar su privacidad frente a los curiosos contingentes turísticos.

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Así es la gran mansión de Dolly Parton: veintitrés habitaciones, sencillez rústica y recuerdos de su carrera Fuente: cuenta de Instragram de Dolly Parton

Un proyecto familiar levantado desde los cimientos

El desarrollo de la magnífica obra requirió un esfuerzo mancomunado que involucró directamente a los seres queridos de la vocalista. El tío Dot Watson lideró las tareas principales de edificación, mientras que los hermanos Denver y Randy colaboraron activamente codo a codo con el cónyuge de la dueña. Así nació una majestuosa estructura principal que ostenta veintitrés habitaciones perfectamente distribuidas.

Así es la gran mansión de Dolly Parton: veintitrés habitaciones, sencillez rústica y recuerdos de su carrera Fuente: @dollyparton

Fuera del imponente edificio central, el extenso terreno de casi treinta hectáreas alberga pequeñas viviendas adicionales destinadas al alojamiento de huéspedes. Los espacios recreativos incluyen una piscina cristalina, cancha de tenis para el esparcimiento deportivo, glorietas de descanso y una capilla privada. Esta última adición refleja el costado espiritual de la célebre estrella, quien buscaba paz en su propio entorno natural.

Decoración campestre y calidez en los interiores

A diferencia de la fastuosa vestimenta que caracterizaba las apariciones públicas de la cantautora, los ambientes internos exudan una notable sobriedad rústica. La ornamentación prioriza tonalidades neutras, mobiliario antiguo de madera y numerosos galardones obtenidos a lo largo de su trayectoria profesional. Un claro ejemplo de esta corriente estética se aprecia en la cocina, un espacio moderno equipado con gabinetes blancos y abundante luz solar.

El sector del comedor conserva idéntica simplicidad mediante muros crema que realzan un aparador pintado de época y vajillas de colección. Como elemento central de las reuniones, destaca una gran mesa rústica donde solían compartir agradables momentos culinarios. Finalmente, resulta indispensable mencionar la sala de música, un área consagrada por completo a la disciplina artística que la transformó en leyenda inmortal.

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