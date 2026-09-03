Cuádruple crimen en México: quién es Diego Sebastián Rosen, el empresario argentino detenido en México

El ataque ocurrió el pasado martes 1 de septiembre, en un lapso de dos horas, entre las 17.30 y las 19.40. Según los peritos, la escena fue dantesca: dos de las víctimas estaban atadas y presentaban disparos en la cabeza, al igual que la menor de edad. La mascota de la familia, un perro, también fue hallada muerta y maniatada. El único sobreviviente fue el hijo de seis años del músico, quien se encontraba en la propiedad al momento del hallazgo.