Masacre familiar en México: detuvieron a un argentino por el crimen de un músico, su esposa embarazada y su hija de tres años
La masacre familiar que conmociona a México tiene dos detenidos: uno de ellos es un empresario argentino que habría mantenido una relación comercial con el músico Jonathan Meléndez Ochoa.
Resumen para apurados
- Detuvieron en México a un argentino por el asesinato del músico Jonathan Meléndez y tres personas este martes, investigado por presuntos vínculos comerciales.
- Las víctimas fueron halladas baleadas en Atizapán. Rosen, con denuncias previas por fraude inmobiliario, habría entrado a la vivienda aprovechando su relación comercial.
- La justicia mexicana busca definir el grado de responsabilidad de los dos detenidos y esclarecer el móvil económico detrás del crimen múltiple que conmociona al país.
El músico mexicano Jonathan Meléndez, integrante fundador de la banda de synth pop Camilo Séptimo, fue asesinado junto con su esposa embarazada y su hija de tres años en una vivienda de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Una empleada doméstica también fue encontrada muerta en el lugar.
Por el crimen, las autoridades detuvieron a dos hombres, entre ellos al argentino Diego Sebastián Rosen, mientras continúa la investigación para determinar el móvil del ataque y el grado de responsabilidad de cada uno.
Meléndez, de 38 años, era tecladista, compositor y productor musical. El artista, conocido como “Honas”, fue encontrado por la Policía cerca de la medianoche del martes en su domicilio, ubicado en una zona residencial de la periferia de Ciudad de México.
Cómo fue el crimen del músico y su familia
Según informó la Secretaría de Seguridad, Meléndez estaba maniatado y presentaba un disparo en la cabeza. Su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo, y su hija de tres años también fueron encontradas muertas. Una cuarta víctima, una mujer de 21 años identificada por medios mexicanos como empleada doméstica, fue hallada sin vida con un disparo en la espalda.
El perro de la familia también murió durante el episodio. En la vivienda, además, fue encontrado un niño de seis años que estaba con vida y, de acuerdo con las autoridades, no presentaba signos de violencia.
Las primeras líneas de la investigación apuntan a la posible participación de dos hombres que habrían ingresado al domicilio aprovechando la relación de confianza que uno de ellos mantenía con las víctimas.
Quién es el empresario argentino detenido por el crimen
Entre los detenidos se encuentra Diego Sebastián Rosen Ferlini, un empresario argentino de 51 años. Su nombre aparece en la investigación por el asesinato de Meléndez y su familia, aunque las autoridades todavía deben determinar su grado de responsabilidad en el hecho.
Rosen desarrollaba actividades vinculadas al sector inmobiliario y, según información difundida por medios mexicanos, estaría relacionado con NOMAD Property México, una firma dedicada al alquiler de propiedades en destinos turísticos.
El empresario también habría sido denunciado anteriormente por presuntos fraudes. Sin embargo, hasta el momento no se informó oficialmente que esos antecedentes estén relacionados con el múltiple asesinato.
Qué vínculo tenía Rosen con Jonathan Meléndez
Uno de los aspectos que los investigadores buscan esclarecer es la relación entre el empresario argentino y el músico mexicano.
De acuerdo con las primeras versiones difundidas tras el crimen, ambos mantenían una relación comercial vinculada con negocios inmobiliarios. Esa cercanía es considerada relevante para reconstruir cómo los atacantes pudieron acceder a la vivienda y establecer qué ocurrió antes y durante el ataque.
La investigación continúa abierta y las autoridades trabajan para establecer el móvil del crimen, la participación concreta de los dos detenidos y las circunstancias en las que fueron asesinadas las cuatro víctimas.