Masacre familiar en México: detuvieron a un argentino por el crimen de un músico, su esposa embarazada y su hija de tres años

Cómo fue el crimen del músico y su familia

Según informó la Secretaría de Seguridad, Meléndez estaba maniatado y presentaba un disparo en la cabeza. Su esposa, de 35 años y con cuatro meses de embarazo, y su hija de tres años también fueron encontradas muertas. Una cuarta víctima, una mujer de 21 años identificada por medios mexicanos como empleada doméstica, fue hallada sin vida con un disparo en la espalda.