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Aumento y bono de Anses en septiembre: así quedan los montos de jubilados

Con un ajuste del 2,11% fijado por la fórmula de movilidad y la confirmación del bono de $70.000.

Aumento y bono de Anses en septiembre: así quedan los montos de jubilados
´Fuente: Anses
Hace 4 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno oficializó en septiembre un aumento del 2,11% para jubilaciones y asignaciones de ANSES por la fórmula de movilidad atada a la inflación.
  • La jubilación mínima pasa a $428.633,20 y se suma un bono de hasta $70.000 para haberes mínimos, PUAM y pensiones no contributivas.
  • El refuerzo de $70.000 sigue congelado desde marzo de 2024, lo que modera el poder adquisitivo real de los jubilados frente a los aumentos mensuales.
Resumen generado con IA

El Gobierno oficializó un incremento del 2,11% para septiembre en las jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y demás prestaciones gestionadas por la ANSES. Esta actualización responde a la fórmula de movilidad jubilatoria vinculada directamente al índice de inflación. A través de la resolución 257 publicada en el Boletín Oficial, la jubilación mínima sube de $419.775,93 a $428.633,20, mientras que los haberes máximos alcanzan los $2.884.295,54.

Anses publicó los aumentos oficiales de septiembre: cuánto cobrarán jubilados, pensionados y asignaciones

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Asimismo, el ajuste del 2,1% se extiende a los demás beneficios otorgados por el organismo previsional durante el noveno mes de 2026. Con esta medida, importes correspondientes a la Asignación Universal por Hijo y a la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) experimentan un ascenso, fijándose en $154.031.

Jubilaciones Anses: cuánto cobran los jubilados en septiembre con aumento y bono

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De cuánto es el bono de jubilados este mes

Durante el presente mes, las personas beneficiarias de jubilaciones y pensiones otorgadas por Anses cobran un refuerzo extraordinario de hasta $70.000. Este beneficio económico contempla exclusivamente a quienes perciben montos equivalentes o inferiores al haber mínimo legal.

Asimismo, la medida alcanza a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas y a madres con siete hijos o más. Cabe destacar que el valor asignado a esta prestación adicional permanece sin variaciones desde marzo de 2024.

Cómo quedan las prestaciones de jubilados en septiembre 

Jubilaciones y pensiones Anses: montos actualizados para septiembre

  • Jubilación mínima: $428.633,20 (alcanza los $498.633,20 al sumar el bono de $70.000).
  • Jubilación máxima: $2.884.295,54.
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.906,56.
  • Pensiones No Contributivas (PNC): $300.043,24.
  • Prestación Básica Universal (PBU): $196.080,12.
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $154.031.
  • Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE): $154.031.
  • Asignación por Hijo (sistema SUAF): $77.025 para el primer tramo de ingresos.
  • Haberes mínimos (jubilaciones y pensiones): del 8 al 21 de septiembre, por terminación de DNI.
  • Haberes superiores al mínimo (jubilaciones y pensiones): del 22 al 28 de septiembre, por terminación de DNI.
  • Pensiones No Contributivas (PNC): del 8 al 14 de septiembre, por terminación de DNI.
  • Asignaciones (AUH, AUE y SUAF): del 8 al 21 de septiembre, por terminación de DNI.
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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