Aumento y bono de Anses en septiembre: así quedan los montos de jubilados

El Gobierno oficializó un incremento del 2,11% para septiembre en las jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y demás prestaciones gestionadas por la ANSES. Esta actualización responde a la fórmula de movilidad jubilatoria vinculada directamente al índice de inflación. A través de la resolución 257 publicada en el Boletín Oficial, la jubilación mínima sube de $419.775,93 a $428.633,20, mientras que los haberes máximos alcanzan los $2.884.295,54.