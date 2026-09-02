Aumento y bono de Anses en septiembre: así quedan los montos de jubilados

Resumen para apurados
- El Gobierno oficializó en septiembre un aumento del 2,11% para jubilaciones y asignaciones de ANSES por la fórmula de movilidad atada a la inflación.
- La jubilación mínima pasa a $428.633,20 y se suma un bono de hasta $70.000 para haberes mínimos, PUAM y pensiones no contributivas.
- El refuerzo de $70.000 sigue congelado desde marzo de 2024, lo que modera el poder adquisitivo real de los jubilados frente a los aumentos mensuales.
El Gobierno oficializó un incremento del 2,11% para septiembre en las jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH) y demás prestaciones gestionadas por la ANSES. Esta actualización responde a la fórmula de movilidad jubilatoria vinculada directamente al índice de inflación. A través de la resolución 257 publicada en el Boletín Oficial, la jubilación mínima sube de $419.775,93 a $428.633,20, mientras que los haberes máximos alcanzan los $2.884.295,54.
Asimismo, el ajuste del 2,1% se extiende a los demás beneficios otorgados por el organismo previsional durante el noveno mes de 2026. Con esta medida, importes correspondientes a la Asignación Universal por Hijo y a la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) experimentan un ascenso, fijándose en $154.031.
De cuánto es el bono de jubilados este mes
Durante el presente mes, las personas beneficiarias de jubilaciones y pensiones otorgadas por Anses cobran un refuerzo extraordinario de hasta $70.000. Este beneficio económico contempla exclusivamente a quienes perciben montos equivalentes o inferiores al haber mínimo legal.
Asimismo, la medida alcanza a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas y a madres con siete hijos o más. Cabe destacar que el valor asignado a esta prestación adicional permanece sin variaciones desde marzo de 2024.
Cómo quedan las prestaciones de jubilados en septiembre
Jubilaciones y pensiones Anses: montos actualizados para septiembre
- Jubilación mínima: $428.633,20 (alcanza los $498.633,20 al sumar el bono de $70.000).
- Jubilación máxima: $2.884.295,54.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $342.906,56.
- Pensiones No Contributivas (PNC): $300.043,24.
- Prestación Básica Universal (PBU): $196.080,12.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $154.031.
- Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE): $154.031.
- Asignación por Hijo (sistema SUAF): $77.025 para el primer tramo de ingresos.
- Haberes mínimos (jubilaciones y pensiones): del 8 al 21 de septiembre, por terminación de DNI.
- Haberes superiores al mínimo (jubilaciones y pensiones): del 22 al 28 de septiembre, por terminación de DNI.
- Pensiones No Contributivas (PNC): del 8 al 14 de septiembre, por terminación de DNI.
- Asignaciones (AUH, AUE y SUAF): del 8 al 21 de septiembre, por terminación de DNI.