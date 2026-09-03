SociedadActualidad

Para qué poner vinagre en el lavarropas: ¿realmente funciona?

En lugar de gastar en productos químicos costosos, el vinagre blanco se presenta como una alternativa sencilla.

Para qué poner vinagre en el lavarropas: ¿realmente funciona?
Hace 1 Hs

Con el uso frecuente, tu lavarropas acumula sarro y residuos de detergente que, con el tiempo, generan mal olor y pueden afectar su funcionamiento. En lugar de gastar en productos químicos costosos, el vinagre blanco se presenta como una alternativa sencilla y muy eficaz para mantener tu electrodoméstico en perfectas condiciones, garantizando que tu ropa siempre salga limpia y sin olores.

¿Para qué sirve y por qué recomiendan poner hojas de laurel en el lavarropas?

¿Para qué sirve y por qué recomiendan poner hojas de laurel en el lavarropas?

Este truco es compartido de generación en generación debido a su efectividad. Además el vinagre tiene multiples beneficios, es por eso que su uso en la limpieza del hogar sea tan común.

Cómo limpiar el lavarropas con vinagre

El procedimiento para limpiar el lavarropas es muy sencillo: primero, asegúrate de que el tambor esté completamente vacío. Después, vierte una taza de vinagre blanco en el compartimento del detergente y programa un ciclo de lavado largo con agua caliente, sin centrifugado. Esto permitirá que el vinagre actúe a fondo, eliminando la suciedad y los residuos de jabón acumulados.

Al finalizar el ciclo, pasa un paño limpio por la goma y las paredes internas para secar la humedad restante. Para un mantenimiento óptimo, se recomienda repetir este proceso una vez al mes. Esto no solo previene malos olores, sino que también prolonga la vida útil de tu electrodoméstico, manteniéndolo en perfectas condiciones.

¿Es efectiva la limpieza con vinagre?

¿Se puede desinfectar con vinagre? Aunque es una duda muy común, es importante saber que el vinagre no está clasificado como desinfectante. Si bien su pH ácido puede dificultar la supervivencia de algunas bacterias, no elimina eficazmente virus, hongos u otros gérmenes.

Por eso, aunque el vinagre es útil para la limpieza general del hogar, no es la mejor opción cuando se busca una desinfección profunda. Para eliminar gérmenes de forma efectiva, se recomienda usar productos aprobados específicamente como desinfectantes. Usar vinagre puede complementar la limpieza, pero no debería ser el único recurso para higienizar superficies críticas.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El truco del vinagre que ayuda a limpiar la bombilla del mate y eliminar los malos olores

El truco del vinagre que ayuda a limpiar la bombilla del mate y eliminar los malos olores

Lo más popular
Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
1

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo
2

Santiago Budini fue condenado a 10 años de prisión por el crimen de Federico Toledo

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”
3

La condena a Santiago Budini: “La vida de mi hijo no vale 10 años”

El país está descapitalizando las rutas: la dura advertencia de José Frías Silva sobre la infraestructura vial
4

"El país está descapitalizando las rutas": la dura advertencia de José Frías Silva sobre la infraestructura vial

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte
5

In memoriam: ingeniero civil Carlos Alberto Lazarte

Ranking notas premium
El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad
1

El asentamiento “más céntrico” pone en jaque al nuevo Mercado de la Ciudad

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
2

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Una campaña electoral a cara de perro
3

Una campaña electoral a cara de perro

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a provincializar las elecciones
4

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

Cartas de lectores: colas sin fin en el Centro de Salud
5

Cartas de lectores: colas sin fin en el Centro de Salud

Más Noticias
¿Cuándo cobran los empleados estatales de Tucumán?

¿Cuándo cobran los empleados estatales de Tucumán?

Horóscopo chino de septiembre: los cuatro signos que recibirán una señal para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino de septiembre: los cuatro signos que recibirán una señal para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Alerta amarilla: tormentas, nevadas, vientos fuertes y Zonda afectan a 11 provincias

Alerta amarilla: tormentas, nevadas, vientos fuertes y Zonda afectan a 11 provincias

BYD Romar lanza en Tucumán el Seal 5 DM-i, el súper híbrido con 1.600 km de autonomía

BYD Romar lanza en Tucumán el Seal 5 DM-i, el súper híbrido con 1.600 km de autonomía

Lo de la Paliza: el fenómeno gastronómico y cultural que conquistó tucumanos y figuras nacionales

Lo de la Paliza: el fenómeno gastronómico y cultural que conquistó tucumanos y figuras nacionales

Psicosis posparto y maternidad: dos casos extremos que obligan a hablar de salud mental perinatal

Psicosis posparto y maternidad: dos casos extremos que obligan a hablar de salud mental perinatal

“Esto es Bolivia”: el comentario de un viajero portugués sobre Tucumán que generó indignación en redes

“Esto es Bolivia”: el comentario de un viajero portugués sobre Tucumán que generó indignación en redes

No doy más: la novia de Callejero Fino rompió el silencio tras la detención del cantante de RKT

"No doy más": la novia de Callejero Fino rompió el silencio tras la detención del cantante de RKT

Comentarios