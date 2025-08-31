¡A que no lo sabías! Para qué sirve mezclar vinagre con orina

Que la orina pueda convertirse en un recurso valioso para la industria automotriz parece difícil de imaginar. Sin embargo, un grupo de investigadores de la Universidad Linnaeus, en Suecia, demostró que, al combinar compuestos derivados de la orina y del vinagre, es posible obtener un método eficaz y ecológico para recuperar cobalto, un metal escaso y esencial en la fabricación de baterías de iones de litio, como las que utilizan los vehículos eléctricos.